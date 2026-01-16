English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata: নারকেলডাঙায় বাড়ির দরজা খুলতেই পুষ্পার এলোমেলো দেহ, ২২-এর তরুণীর গলায় রহস্যময় দাগ! কোন ছেলে আসত...

Kolkata Narkeldanga murder case : নারকেলডাঙা থানার অন্তর্গত শিবতলা লেনে ২২ বছরের পুষ্পা কুমারীর রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার গলায় আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন মিলেছে। ঘটনায় অস্বাভাবিকতার ছাপ স্পষ্ট। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 16, 2026, 05:16 PM IST
রণয় তিওয়ারি: খাস কলকাতায় রহস্যমৃত্যু তরুণীর। নারকেলডাঙায় তীব্র চাঞ্চল্য। জানা গিয়েছে, নারকেলডাঙা থানার অন্তর্গত শিবতলা লেনে এক তরুণীর রহস্যমৃত্যু হয়েছে। থমথমে পরিস্থিতি এলাকাজুড়ে। মৃত তরুণীর নাম পুষ্পা কুমারী, বয়স মাত্র ২২।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার গলায় আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন মিলেছে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(১) ধারায় খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিস সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আপাতত সন্দেহের তীর পরিবারের সদস্যদের দিকেই। তবে মৃত্যুর নেপথ্যে প্রকৃত কারণ জানতে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, পুষ্পা গত দেড় বছর ধরে শিবতলা লেনের ওই বাড়িতে তাঁর বাবার সঙ্গে ভাড়ায় থাকতেন। মাঝেমধ্যে তাঁর ভাইদেরও ওই বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখা যেত।

পুলিস সূত্রে জানানো হয়েছে, গত ১৪ জানুয়ারি দুপুরে প্রতিবেশীরা মেয়েটিকে ঘরের ভিতরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁকে বারবার ডাকাডাকি করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি। এরপর বিষয়টি তাঁরা মেয়েটির বাবা রাজ নারায়ণ শাকে জানান। পরে তিনি বাড়িতে এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রতিবেশীদের দাবি, ঘটনার দিন দুপুরে মেয়েটির এক ভাইকে ওই বাড়িতে আসতে দেখা গিয়েছিল। ঘটনার পর পুলিস ওই ঘরটি সিল করে দিয়েছে। এলাকায় পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নারকেলডাঙা থানার পুলিস।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

