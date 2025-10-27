Husband Kills Wife: হাড়হিম শ্যামপুকুর! আত্মহত্যার সাজানো প্লটে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন! অচৈতন্য ভ্রাতৃবধূকে ভাসুরই...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata: স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন। অপরাধ ঢাকতে আত্মহত্যার গল্প সাজায় স্বামী। তারপর নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে বলে জানা গিয়েছে।

Oct 27, 2025
পিয়ালি মিত্র: স্ত্রীকে খুন করে আত্মহত্যা সাজানোর চেষ্টা। গ্রেফতার অভিযুক্ত স্বামী। শ‍্যামপুকুর থানার হাতে গ্রেফতার সুমিত পুরকাইত। ঘটনার সূত্রপাত শনিবার। একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে পুলিস জানতে পারে একজন মহিলাকে অচৈতন্য অবস্থায় আনা হয়েছে। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। 

ভাসুর হাসপাতালে নিয়ে যান। যিনি জানায় আত্মঘাতী হয়েছেন তাঁর ভাইয়ের বউ। যদিও পুজা পুরকাইত নামে ওই মহিলার পরিবার তা মানতে রাজি ছিল না। বাড়িতে পুলিস তল্লাশি চালায়, একটি নোট পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল 'আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'। যদিও স্বামীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।

ময়নাতদন্তে জানা যায় শ্বাসরোধ করে ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে। গতকাল রাতে থানায় এসে আত্মসমর্পণ করে স্বামী সুমিত। পুলিসের কাছে খুনের কথা স্বীকার করে সে। জানায়, স্ত্রীর অন‍্য একটি সম্পর্ক রয়েছে। সেই নিয়ে অশান্তির জেরে শুক্রবার শ‍্যামপুকুরের ডিসপেনসারি লেনের বাড়িতে সে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। তাদের ৯ বছরের একটি মেয়ে রয়েছে।

পুলিসের অনুমান, স্ত্রীকে খুনের পর হয়তো নিজেও আত্মহত্যার পরিকল্পনা ছিল। অথবা পুলিসকে বিভ্রান্ত করতে সেই নোট নিজেই লেখে অভিযুক্ত।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে বেঙ্গালুরুতে প্রকাশ্যে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে স্বামীর বিরুদ্ধে। সেই নৃশংস ঘটনার সাক্ষী আবার নিহত মহিলার বারো বছরের মেয়ে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত মহিলার নাম রেখা। তিনি লোহিতশ্ব নামে এক ব্যক্তির বেশ কিছু সময় ধরে লিভ ইনে থাকতেন। গত তিন মাসে আগেই তাঁরা মন্দিরে বিয়ে করেন। রেখা ডিভোর্সি ছিলেন। এবং তিনি দুই সন্তানের মাও ছিলেন। অন্যদিকে, লোহিতশ্বও ডির্ভোসি ছিলেন।

রেখা এবং লোহিতশ্ব এক ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। রেখার বড় মেয়ে তাদের সঙ্গেই থাকত। অন্যদিকে ছোট মেয়ে রেখার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত। কর্ণাটকের সিরা শহর থেকে বেঙ্গালুরুতে আসার পর, রেখা লোহিতাশ্বকে একটি কল সেন্টারে ড্রাইভারের চাকরি পেতে সাহায্য করেন, যেখানে তিনি নিজেও কাজ করতেন।

সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। পরে লোহিতশ্ব রেখার উপর সন্দেহ করা শুরু করে। অভিযোগ তোলে যে, রেখা অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে। গতকাল সকালে রেখা যখন তার মেয়েকে নিয়ে বাস স্টপে অপেক্ষা করছিলেন। তখন লোহিতশ্ব রেখাকে ছুরি দিয়ে কোপাতে শুরু করে। প্রায় বারো বার রেখাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে লোহিতশ্ব। তারপরে সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

