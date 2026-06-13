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Abhishek Banerjee: কালীঘাটে স্যাটারডে সাসপেন্স! অভিষেকের বাড়িতে রুদ্ধশ্বাস তল্লাশি, ভাইপোর আপ্তসহায়কের কীর্তির পর্দাফাঁস

Raid at Abhishek Banerjee's House: কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পুলিস যায়। প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা এই অভিযোগ করেছেন। অভিষেকের আপ্তসহায়কের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পুলিস আসার আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে পৌঁছান। অভিষেক জানান যে তল্লাশিতে পুলিস কিছুই পায়নি।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 13, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:07 AM IST
Abhishek Banerjee: কালীঘাটে স্যাটারডে সাসপেন্স! অভিষেকের বাড়িতে রুদ্ধশ্বাস তল্লাশি, ভাইপোর আপ্তসহায়কের কীর্তির পর্দাফাঁস

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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