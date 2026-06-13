/Abhishek Banerjee: কালীঘাটে স্যাটারডে সাসপেন্স! অভিষেকের বাড়িতে রুদ্ধশ্বাস তল্লাশি, ভাইপোর আপ্তসহায়কের কীর্তির পর্দাফাঁস

অয়ন ঘোষাল: সানডে নয়, স্যাটারডে সাসপেন্স! সাতসকালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে টানটান উত্তেজনা। অভিষেকের দুয়ারে ঝাড়গ্রামের শালবনি থানার পুলিস। বাড়ি ঘিরে ফেলে কলকাতা পুলিস এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। তল্লাশি চলাকালীন অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ঠিক কী কারণে এই হানা, তা প্রাথমিকভাবে স্পষ্ট হচ্ছিল না।
কিন্তু পরে সেই রহস্যের উদঘাটন হয়। শনিবাসরীয় সকালের সেই সাসপেন্স কিছুটা হলেও কেটেছে। এখন আর সেই ধোঁয়াশাটা নেই। ঝাড়গ্রাম জেলার শালবনি থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক (PA) সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা। তাঁর অভিযোগ, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে শালবনি আসন থেকে তাঁকে পুনরায় দলীয় টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুমিত রায় তাঁর কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুজয়বাবু টিকিট পাননি। এই পরিস্থিতিতে টাকা এবং টিকিট- দুটোও না মেলায় তিনি পুলিসের দ্বারস্থ হন।
এই অভিযোগের ভিত্তিতেই আজ ভোররাতে শালবনি থানা থেকে পুলিসের একটি বিশেষ দল কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সকাল ঠিক ৬টা ৪০ মিনিটে শালবনি থানার আইসি (IC)-র নেতৃত্বে চারজন পদস্থ আধিকারিক এবং দুজন মহিলা কনস্টেবল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৫ নম্বর কালীঘাট রোডের (পটুয়াপাড়া) বাড়িতে প্রবেশ করেন। একই সঙ্গে গোটা এলাকা কলকাতা পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়।
আরও জানা যায়, ভোর ৫ টায় প্রথম শালবনি থানার পুলিস কালীঘাটের বাড়িতে আসে। তালা খোলার অনুরোধ করে। কেউ শোনেনি। DMG এনে তালা ভাঙা হয় মূল গেটের। তারপর তারা ঢোকে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি
তল্লাশির আগেই পাশের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়ি থেকে আচমকা অভিষেকের বাড়িতে এসে পৌঁছন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিসি অভিযানের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করে পৌঁছলেন? এই নিয়েও রহস্যের দানা বাঁধে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর তিনি যখন বাড়ি থেকে বেরোন, তখন সংবাদমাধ্যমের কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বেরিয়ে যান।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী বলেন:
মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির নীচে নেমে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলাপসিবল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জানান যে, তাঁরা তদন্তে পুলিসকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করেছেন। পুলিস তাঁর পুরো বাড়ি তল্লাশি করেছে। তবে সুমিত রায় ও সুজয় হাজরার মধ্যে টাকা লেনদেন সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্র বা রসিদ পুলিস খুঁজে পায়নি বলে দাবি করেন অভিষেক। তল্লাশি শেষে পুলিস খালি হাতেই ফিরে যায়।
শালবনি, জামবনি ও আর একটি থানায় কুড়মি সংগঠনদের নিয়ে কোনও একটি মন্তব্য করেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই নিয়েও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই বিষয়ে তদন্ত করতে অভিষেকের বাড়িতে শালবনি থানার পুলিস গিয়েছিল। তবে মূল মামলা সুজয় হাজরা।
এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, 'নতুন সরকার ৯ মে শপথ গ্রহণ করেছে, তার এক মাস কিছু দিন পেরিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা, সিআইডি, কলকাতা পুলিস অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে। এবং তারা অনেক কিছুরই সত্য উদযাটন করেছে। অনেকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশ্বাস করি, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন পুলিস প্রশাসন, সিআইডি নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে। যেমন কোনও নির্দোষ ব্যক্তিকে তারা শাস্তি দেবে না। ঠিক তেমনই কোনও অনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত করে সত্য উদঘাটিত করবে।'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)