Kolkata Shootout: মহালয়ার সকালে খাস কলকাতায় গুলি! রেনকোট আর হেলমেট পরে জিমে ঢুকে...

মহালয়ার সকালে খাস কলকাতা শ্যুটআউট! চারু মার্কেট এলাকায় একটি জিমে ঢুকে গুলি চালাল দুষ্কৃতীরা। জিমের মালিকই নিশানায় ছিলেন বলে অভিযোগ। কেউ অবশ্য হতাহত হননি। এলাকায় তুমুল আতঙ্ক।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 21, 2025, 04:51 PM IST
পিয়ালী মিত্র: মহালয়ার সকালে খাস কলকাতা শ্যুটআউট! চারু মার্কেট এলাকায় একটি জিমে ঢুকে গুলি চালাল দুষ্কৃতীরা। জিমের মালিকই নিশানায় ছিলেন বলে অভিযোগ। কেউ অবশ্য হতাহত হননি। এলাকায় তুমুল আতঙ্ক।

৯, দেশপ্রাণ শাসমল রোড। চারু মার্কেট থানা এলাকায় রাস্তার পাশেই জিমটি। একে  রবিবার, তায় আবার মহালয়া। ছুটির দিনে জিম গিয়েছিলেন অনেকেই। ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা। অভিযোগ, দিনেদুপুরে রেনকোট আর হেলমেট পরে জিমে ঢুকে পড়েন দুই দুষ্কৃতীরা। সোজা চারতলায় গিয়ে জিমের মালিকের খোঁজ করছিল তারা। এরপর রিসেপশনিস্ট যখন মালিককে ডাকতে যান, তখনই পরপর দুই রাউন্ড গুলি চালানো হয়। 

এদিকে জিমের বাইরে দাঁড় করানো ছিল বাইক। গুলি চালানোর পর জমি থেকে বেরিয়ে সেই বাইকে চড়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চারু মার্কেট থানার পুলিস। যান ডিসি(সাউথ)ও। কেন গুলি চলল? কারাই-বা গুলি চালাল? খতিয়ে দেখছে পুলিস। জিমের ভিতরে  ও বাইরে রাস্তায় সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে খবর। 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

