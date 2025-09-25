Shovon Chattopadhyay is back in AITC: চতুর্থীতে অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকে শোভন! পুজোর পর ফিরছেন রাজনীতিতে, জানালেন বৈশাখী...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Shovon Chattopadhyay: গত বিধানসভা ভোটের ঠিক মুখে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। কয়েক মাসেই মোহভঙ্গ। তৃণমূলে ফিরতে চেয়েছিলেন। ভাইফোঁটায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতেও গিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইলে আবারও দলের হয়ে কাজ করতে রাজি বলেও জানিয়েছিলেন শোভন। 

নবনীতা সরকার | Sep 25, 2025, 07:29 PM IST
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়:  ২০২৬-এর বিধানসভা (2026 West Bengal Assembly Election) ভোটের আগে বড় চমক। সকলকে তাক লাগিয়ে নির্বাচনের মাঠে নামতে চলেছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ও মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় (Shovon Chattopadhyay)। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Bandyopadhyay) এবং তৃণমূল দলের সঙ্গে দুই যুগেরও বেশি সম্পর্ক কানন তথা শোভনের। মাঝখানে শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং রত্না চট্টোপাধ্যায়  বিবাহ বিচ্ছেদের (Shovon Chattopadhyay-Ratna Chattopadhyay Divorce case) ঘটনা এমন বিশ্রি আকার নেয় যার বিশাল প্রভাব রাজ্য রাজনীতিতে পড়েছিল। এরপর শোভনের জীবনে আসে বান্ধবী বৈশাখী বন্দোপাধ্যায় (Baishakhi Bandyopadhyay)। তবে তৃণমূলে আর ফেরা হয়নি। বরফ কি গলল এতদিনে? এরই মধ্যে পুজোর ঠিক আগে রাজ্য রাজনীতিতে নয়া মোড়! ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ((Abhishek Bandyopadhyay) অফিসে গিয়ে বৈঠক করলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন 'বান্ধবী' বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের তরফে ইতিবাচক সংকেত পেয়েছেন বলে দাবি করলেন শোভন। তাঁর কথায়,'এটা মমতাদি আর অভিষেক সিদ্ধান্ত নেবে। অভিষেকের সঙ্গে দেখা করে বুঝেছি, যখন যেভাবে কাজে লাগাবে আমি আগ্রহী'।

ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোরেনে তিনি মেয়র (Mayor) পদ ত্যাগ করেন এবং তৃণমূল কংগ্রেস (AITMC) থেকে সমস্ত সম্পর্ক গুটিয়ে নিন। ২০২১ এ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২০১৯ এ তিনি বিজেপি জয়েন করেছিলেন। এরপর বঙ্গ রাজনীতিতে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। শোভনের বিধানসভা কেন্দ্র পূর্ব বেহালায় তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন তার স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়। তিনি বর্তমানে ওই কেন্দ্রের বিধায়ক। ব্যক্তিগত জীবনে এখনও দোলাচলে তিনি কারণ তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি এখনও। এরই মধ্যে পুজোর ঠিক আগে রাজ্য রাজনীতিতে নয়া মোড়! ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে গিয়ে বৈঠক করলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন 'বান্ধবী' বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহলে কি তৃণমূলে ফিরতে চলেছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র? সাংবাদ মাধ্যমে শোভন বলেন,'দল যে কাজে লাগাবে, আমি আগ্রহী'।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদ মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেন শোভন। বলেন,'দেখা করলাম। শারদোৎসবের প্রাক্কালে দীর্ঘক্ষণের সাক্ষাৎ হল। মতের আদানপ্রদান হল। আমি খুব মুগ্ধ। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। শোভন বলেছেন যে আমি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে ফিরতে চাই সে কথা অভিষেকে বলেছি.. দীর্ঘক্ষন আলোচনা হয়েছে রাজনীতি নিয়ে।
আর বৈশাখী বলেছেন পুজোর পরে আশা করছি শোভনকে আবার আমরা দেখতে পাবো রাজনীতির ময়দানে।

'দলের কাজে আমি আগ্রহী, জানিয়ে এলাম অভিষেককে। অভিষেকের সঙ্গে যে দীর্ঘ সাক্ষাৎ হয়েছে, তাতে আমি মুগ্ধ। দল যখন যেভাবে কাজে লাগাবে, আমি সেই কাজ করতে আমি আগ্রহী। আমি বলছি বয়স কোনও সমস্যার কারণ হবে না।'

পাশাপাশি শোভন আরও বলেন, 'এটা থেকে আজকে অনেক জিনিস উপলব্ধি করেছি। যা আলোচনা হয়েছে তাতে মনে করি, ওই মেঘ থেকে জল আসবে'। আজ শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় ও। তিনি এদিন বলেন, 'আমার কাছে শ্রেষ্ঠ শারদ উপহার। ভুল ধারণা, রটনা কেটে গেছে, শোভনের সক্রিয়তা সময়ের অপেক্ষা।' এদিন শোভনের সঙ্গে ৩ ঘণ্টা বৈঠক হয় অভিষেকের। শোভন চট্টোপাধ্যায় আশাবাদী। আজ যেভাবে বৈঠক হয়েছে, তাতে শোভন চট্টোপাধ্যায় মনে করছেন, সেটা ফলপ্রসূ হবেই। তাঁর তৃণমূলে যোগ দেওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা। 

 

 

