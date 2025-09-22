English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Crime news: পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল পৌনে ১০ টা নাগাদ হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে এলাকায় ছুটে আসেন বাসিন্দারা। সেখানে তাঁরা মাটিতে পড়ে থাকা এক যুবকের নিথর দেহ দেখতে পান

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 22, 2025, 07:08 PM IST
Gardenrich Crime News: 'বাবা-মা আমি দুঃখিত, ভালো সন্তান হতে পারিনি'! গার্ডেনরিচে মাথায় গুলি... রক্তাক্ত ফুটপাথ...

রণয় তিওয়ারি ও পিয়ালি মিত্র: পুজোর মরসুমে ফের গুলি চলল কলকাতায়। এই নিয়ে দেবীপক্ষের শুরুতেই আতঙ্ক ছড়াল গার্ডেনরিচে। যুবকের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হল গার্ডেনরিচে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। দেহের পাশ থেকেই উদ্ধার হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনাটি খুন না আত্মহত্যা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। যুবকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল, তা-ও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল পৌনে ১০ টা নাগাদ হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে এলাকায় ছুটে আসেন বাসিন্দারা। সেখানে তাঁরা মাটিতে পড়ে থাকা এক যুবকের নিথর দেহ দেখতে পান। খবর যায় পশ্চিম বন্দর থানায়। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস এবং প্লাস্টিকে ঢেকে দেওয়া হয় দেহটি। জানা গিয়েছে মৃতের নাম, শ্রেষ্ঠ ধারুকা৷ বয়স ২৯। বাড়ি হেস্টিংস থানা এলাকায়।

এই রহস্যমৃত্যুতে একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছে, যেখানে লেখা 'বাবা মা আমি দুঃখিত... ভালো সন্তান হতে পারিনি...'

ফলে এই নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে৷ হাতের লেখা মিলিয়ে দেখা হচ্ছে ওই নোট নিহত ব্যক্তির না অন্য কারও। পুলিস জানিয়েছে, মৃতদেহের পাশ থেকে একটি রিভলভার এবং একটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিস মনে করছে, ওই যুবককে খুন করে হাতে অস্ত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে বিষয়টি দেখে মনে হয় যে ছেলেটি নিজেই নিজেকে গুলি চালিয়েছে না কি নিজেই আত্মহত্যা করেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ 

তবে দুই ক্ষেত্রেই বড় প্রশ্ন, নিহতের কাছে অস্ত্র এল কোথা থেকে? উৎসবের মরশুমে শহরে ভিনরাজ্য থেকে অস্ত্র আসার আশঙ্কা জোরদার হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের ডিসি (বন্দর) হরিকৃষ্ণ পাই বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।' পুলিশের মতে, প্রাথমিকভাবে মাথায় গুলি লেগেছে ওই যুবকের। পুজোর সময়ে ভিন রাজ্য থেকে মহানগরে অস্ত্র আমদানির বিষয়টিও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। 

