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দেবীপক্ষে উত্‍সব মুখর বাংলা! প্রতিপদে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার ও শ্রীভূমিতে পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

Durga Puja 2026:  শহরের অন্য়তম বড় পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। পুজোর উদ্যোক্তা বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ। গত কয়েক বছর ধরে থিম বৈচিত্র্যে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিচ্ছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 11, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 11:30 PM IST
দেবীপক্ষে উত্‍সব মুখর বাংলা! প্রতিপদে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার ও শ্রীভূমিতে পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: দেবীপক্ষে পুজোর উদ্বোধনে মুখ্য়মন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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