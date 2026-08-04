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বিরাট খবর: নাম বদলাচ্ছে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের! নতুন কী নামের প্রস্তাব?

Shyambazar Metro: একইসঙ্গে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়িও হেরিটেজ করার প্রস্তাব। দুই প্রস্তাব-ই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে তুলে ধরা বলে আশ্বাস দেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 04, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:20 AM IST
বিরাট খবর: নাম বদলাচ্ছে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের! নতুন কী নামের প্রস্তাব?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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