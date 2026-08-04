/বিরাট খবর: নাম বদলাচ্ছে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের! নতুন কী নামের প্রস্তাব?

অয়ন ঘোষাল: নাম বদলাচ্ছে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের!শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের নাম হতে পারে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের নামে। আজ বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের জন্মদিনে বড় ঘোষণা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। একইসঙ্গে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়িও হেরিটেজ করার প্রস্তাব।
বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের জন্মদিন উপলক্ষে এদিন সকালে শ্যামবাজারে তাঁর বাড়ি যান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। সেখানে গিয়েই শ্যামবাজারে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ি হেরিটেজ করার প্রস্তাব রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, বাঙালির কাছে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র একটা ইমোশন। তাঁর শুভানুধ্যায়ী এবং পরিবারের তরফে দুটো প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এক, শ্যামবাজার মেট্রোর নাম বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের নামে করা। আর দুই, আকাশবাণী ভবনের বাইরে একটা মূর্তি স্থাপন করা। এই দুই প্রস্তাব-ই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে তুলে ধরা বলে আশ্বাস দেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কে ছিলেন?
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, নামেই জড়িয়ে বাঙালির ইমোশন-আবেগ। একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙালি বেতার সম্প্রচারক, নাট্যকার, অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক। তিনি কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। পঙ্কজকুমার মল্লিক ও কাজী নজরুল ইসলামের সমসাময়িক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ১৯৩০-এর দশক থেকে আকাশবাণী কলকাতায় বেতার সম্প্রচারকের কাজ করেছেন। এই সময় তিনি একাধিক নাটক রচনা ও প্রযোজনাও করেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সর্বাধিক পরিচিতি তার মহিষাসুরমর্দিনী নামক বেতার সঙ্গীতালেখ্যটির জন্য। ১৯৩১ সাল থেকে মহালয়ার দিন ভোর চারটের সময় কলকাতার আকাশবাণী থেকে এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয়। ১৯০৫ সালের ৪ আগস্ট উত্তর কলকাতায়(আহিরিটোলা) মাতুলালয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম হয়। রাম ধন মিত্র লেনে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আদি বাড়িতে আজ সকাল থেকেই মহিষাসুরমর্দিনীর সুর। আসবেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। জন্মদিনে সেজে উঠেছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ি।
শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের ইতিহাস
শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশন উত্তর কলকাতায় অবস্থিত ব্লু লাইনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। ১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর ভারতের প্রথম মেট্রো হিসেবে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের যাত্রা শুরু। এরপর শ্যামবাজার স্টেশনটি তৎকালীন উত্তর-দক্ষিণ লাইনের উত্তরমুখী সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ১৯৯৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এই স্টেশন চালু হওয়ার ফলে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় সংলগ্ন ব্যস্ত সড়কপথের ভিড় অনেকটাই কমে যায়। উত্তর শহরতলি থেকে মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতায় যাতায়াত অত্যন্ত দ্রুত ও সুবিধাজনক হয়ে ওঠে।
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