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মসজিদের মাইক থেকে সেনসাসের লড়াই! শর্ত সাপেক্ষেই সিদ্দিকুল্লাহর মেগা প্রতিবাদ

কলকাতা পুলিস প্রস্তাবিত রুটে আপত্তি জানালে আয়োজকরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য শিয়ালদহ বিগ বাজেট থেকে মৌলালী মোড় পর্যন্ত বেলা আড়াইটার মধ্যে মিছিল শেষ করার নির্দেশ দেন। মিছিলে সর্বাধিক ৭৫০ জন অংশ নিতে পারবেন এবং বড় মাইকের বদলে কেবল হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করা যাবে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Aug 11, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:25 AM IST
মসজিদের মাইক থেকে সেনসাসের লড়াই! শর্ত সাপেক্ষেই সিদ্দিকুল্লাহর মেগা প্রতিবাদ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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