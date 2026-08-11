/মসজিদের মাইক থেকে সেনসাসের লড়াই! শর্ত সাপেক্ষেই সিদ্দিকুল্লাহর মেগা প্রতিবাদ

অয়ন ঘোষাল: আদালতের দ্বারস্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি পেলেন সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। আজ মিছিল হবে শিয়ালদহ বিগ বাজেট থেকে মৌলালি মোড় পর্যন্ত। জনগণনা বা সেনসাসে যেভাবে নিজেই নিজের ফর্ম পূরণ করতে বলা হয়েছে সেটা বাংলার কতজন নাগরিকের পক্ষে করা সম্ভব? মসজিদে মাইক খোলার লিখিত নির্দেশিকা দেখাতে না পেরেও জেলায় জেলায় পুলিস কেন মাইক খোলাতে তৎপর? এরকম একগুচ্ছ প্রশ্ন বা দাবি নিয়ে আজকের প্রতিবাদ মিছিল। মিছিল করার জন্য ৩ অগাস্ট কলকাতা পুলিসকে আবেদন জানানো হয়। আবেদনের সপক্ষে পুলিসের তরফে ইতিবাচক সাড়া না মেলায় আদালতের দ্বারস্থ হন জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের নেতা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী।
মিছিলের যে প্রস্তাবিত রুট ছিল রাজাবাজার জামে মসজিদ থেকে এসএন ব্যানার্জি হয়ে ধর্মতলা। কলকাতা পুলিস তাতে আপত্তি জানায়। জবাবি চিঠিতে তারা লিখেছিল, সপ্তাহের দ্বিতীয় কাজের দিনে এই রাস্তা গুলি ব্যস্ত থাকে। তাই অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। এর উত্তরে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ জানায় তারা প্রয়োজনে রাস্তার এক পাশে মিছিল করবেন। সেই প্রস্তাবে কোনও উত্তর বা সাড়া আসেনি। তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়ে রিট পিটিশন দায়ের করে এই সংগঠন।
সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই রিট পিটিশনের শুনানি হয়। বিচারপতি রাজ্য সরকারের আইনজীবী কে প্রশ্ন করেন যে রুট জমিয়ত চেয়েছে সেখানে তো মিছিল প্রায়ই হয়। তাহলে আজকের মিছিল নিয়ে আপত্তি কেন?
পুলিসের পক্ষ থেকে সরকারি আইনজীবী জানান, রাজাবাজার স্টার্টিং পয়েন্ট নিয়ে তাদের আপত্তি রয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি জানান আজ ১১ অগাস্ট, শিয়ালদহ বিগ বাজেট থেকে থেকে মৌলালি পর্যন্ত মিছিল হবে।
মিছিলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রথমে ২০০০ দাবি রাখা হলে পুলিস আপত্তি করে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় মিছিলে সর্বাধিক ৭৫০ জন অংশগ্রহণ করতে পারবেন। মিছিলে বড় মাইক ব্যবহার করা যাবে না। হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করা যেতে পারে। বেলা ১২ টা নাগাদ জমায়েত করে স্কুলের ছুটির সময় অর্থাৎ বেলা আড়াইটার মধ্যে মিছিল পর্ব শেষ করে ফেলতে হবে।
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