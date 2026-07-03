/অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়কে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়: বিধানসভায় বিরোধী দলের বিধায়কদের সই জাল মামলায় কী বলল কোর্ট?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিধানসভায় বিরোধী দলের বিধায়কদের স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনি রক্ষাকবচের মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার আদালতের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের জরুরি বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। হাইকোর্টের এই অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের ফলে আগামী ১৭ জুলাই পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না পুলিস বা তদন্তকারী সংস্থা।
হাইকোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের একাধিক বিধায়কের স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং বিষয়টি পরবর্তীতে আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এই মামলার আইনি প্রক্রিয়া চলাকালীনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে রক্ষাকবচের আবেদন জানানো হয়েছিল, যা এর আগে মঞ্জুর করেছিল আদালত।
হাইকোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলার মূল বিচারপ্রক্রিয়া চলছিল বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে। তিনি ইতিপূর্বেই এই মামলার বিস্তারিত শুনানি করেছেন। তবে বর্তমানে বিচারপতি চন্দ সার্কিট বেঞ্চের দায়িত্বে রয়েছেন। এই বিশেষ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই বিষয়টি শুক্রবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের জরুরি বেঞ্চে উত্থাপিত হয়।
মামলার পরিপ্রক্ষিত বিবেচনা করে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ স্পষ্ট জানান, যেহেতু বিচারপতি কৌশিক চন্দ এই মামলার খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত তথ্যাদি পূর্ববর্তী শুনানিগুলিতে শুনেছেন, তাই মূল বেঞ্চেরই এর পরবর্তী বিচার করা যুক্তিযুক্ত। আগামী ১৪ জুলাই বিচারপতি চন্দ সার্কিট বেঞ্চ থেকে ফিরবেন। তিনি আদালতে যোগ দেওয়ার পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি গ্রহণ করবেন। আর সেই কারণেই অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার মেয়াদ বাড়িয়ে আগামী ১৭ জুলাই পর্যন্ত বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
মামলার বিষয়বস্তু
বিধানসভার অন্দরে বিধায়কদের স্বাক্ষর জালের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে মামলা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এর ওপর কড়া নজর রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের। বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে যেখানে এই বিষয়ে দ্রুত তদন্ত ও পদক্ষেপের দাবি জানানো হচ্ছে, সেখানে শাসক শিবিরের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই মামলা তৈরি করা হয়েছে।
আপাতত আদালতের এই নির্দেশের পর আগামী ১৭ই জুলাই পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আইনি কোনো খাঁড়া ঝুলছে না। তবে ১৪ই জুলাই বিচারপতি কৌশিক চন্দ সার্কিট বেঞ্চ থেকে ফেরার পর যখন এই মামলার নিয়মিত শুনানি শুরু হবে, তখন আদালত কী অবস্থান নেয় এবং দু'পক্ষের আইনজীবীরা কী নতুন যুক্তি পেশ করেন, তার ওপরেই নির্ভর করছে এই মামলার ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি। আগামী সপ্তাহেই এই হাইপ্রোফাইল মামলার জল কোন দিকে গড়ায়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)