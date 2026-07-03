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অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়কে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়: বিধানসভায় বিরোধী দলের বিধায়কদের সই জাল মামলায় কী বলল কোর্ট?

Abhishek Banerjee: হাইকোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলার মূল বিচারপ্রক্রিয়া চলছিল বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে। তিনি ইতিপূর্বেই এই মামলার বিস্তারিত শুনানি করেছেন। তবে বর্তমানে বিচারপতি চন্দ সার্কিট বেঞ্চের দায়িত্বে রয়েছেন। এই বিশেষ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই বিষয়টি শুক্রবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের জরুরি বেঞ্চে উত্থাপিত হয়।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 03, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:09 PM IST
অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়কে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়: বিধানসভায় বিরোধী দলের বিধায়কদের সই জাল মামলায় কী বলল কোর্ট?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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