/Signature Forgery in WB Assembly: বিধানসভায় সই জাল বিতর্কে ভয়ংকর আপডেট-- CID তদন্ত করছে, প্রকৃত রহস্য ও অপরাধী ধরা পড়বেই : শুভেন্দু অধিকারী

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ‘সই জাল’ কেলেঙ্কারি সামনে এসেছে। অভিযোগ, এর সঙ্গে যুক্ত প্রাক্তন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। টিএমসির জমা দেওয়া একটি রেজোলিউশন কপিতে (প্রস্তাব পত্র) দলেরই একাধিক বিধায়কের স্বাক্ষর জাল করার এই গুরুতর অভিযোগে বর্তমানে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। খোদ শাসকশিবিরের দুই জয়ী বিধায়ক এই জালিয়াতির বিরুদ্ধে স্পিকারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর ঘটনাটি এক মহানাটকীয় মোড় নিয়েছে, যার জেরে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে তাঁদের দল থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছে।
ভুয়ো সই বিতর্ক
ঘটনার সূত্রপাত নতুন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করাকে কেন্দ্র করে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিধানসভার সচিবালয় এবং স্পিকার রথীন্দ্র বসুর কাছে এই সংক্রান্ত একটি রেজোলিউশন চিঠি ও নথিপত্র জমা দেওয়া হয়েছিল। ওই চিঠিতে ৭০ জনেরও বেশি বিধায়কের স্বাক্ষর দেখানো হয়।
কিন্তু এর পরেই বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে যে, দলের ওই নির্দিষ্ট সভার দিন অনেক বিধায়ক আদতে উপস্থিতই ছিলেন না। অভিযোগ অনুযায়ী, গত ৬ তারিখ একটি সাধারণ দলীয় মিটিংয়ে বিধায়কদের উপস্থিতির যে স্বাভাবিক সই করানো হয়েছিল, পরবর্তীতে সেটাকেই বেআইনিভাবে রেজুলেশন বা প্রস্তাবের সই হিসেবে চালিয়ে স্পিকারের কাছে পেশ করা হয়। বিশেষ করে চৌরঙ্গির বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন অনুপস্থিত বিধায়কের নাম ব্লক লেটারে লিখে তাঁদের স্বাক্ষর জাল করার গরমিল হাতেনাতে ধরা পড়ে।
তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহ
দলের এই অনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথম সরব হন তৃণমূলেরই দুই বিধায়ক--উলুবেড়িয়া পূর্বের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এন্টালির সন্দীপন সাহা। সব বিধায়কের নৈতিকতা প্রশ্নের মুখে পড়ছে দেখে তাঁরা সরাসরি বিধানসভার স্পিকারের কাছে এই জালিয়াতির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান। খোদ দলীয় বিধায়কদের এমন পদক্ষেপে শাসকদলের অন্দরে তীব্র অসন্তোষ ও অস্বস্তি তৈরি হয়।
দুই বিধায়ককে বহিষ্কার
এর পরেই সোমবার দুপুরে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাংবাদিক বৈঠকের মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে পাল্টা ব্যবস্থা নেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। দলবিরোধী কাজের অভিযোগে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহাকে দল থেকে বহিষ্কার করে তৃণমূল। ইমেল, হোয়াট্সঅ্যাপ ও চিঠির মাধ্যমে স্পিকার-সহ সকলকে এই বহিষ্কারের ব্য়াপারে জানিয়ে দেওয়া হয়। বহিষ্কারের পর সন্দীপন সাহা ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, দল নিজেই অনৈতিক কাজ করছে এবং যারা নৈতিকতার পক্ষে সওয়াল করছে, তাদের বহিষ্কার করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে তাঁরা আইনি লড়াই লড়বেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন।
ময়দানে সিআইডি
বিধায়কদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিধানসভার সচিবালয় হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর (FIR) দায়ের করে। বিষয়টি পুলিসমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পৌঁছনো মাত্রই তিনি ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তভার রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি-র (CID) হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।
ইতিমধ্যেই সিআইডি এই ঘটনার তদন্তে নেমে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছে। বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন বিধায়ক ও নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হওয়ায় এবং তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নাম এই জালিয়াতির নথির সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায়, সিআইডির তরফে দলের শীর্ষ স্তরের নেতাদেরও তলব করা হয়েছে।
রাজনৈতিক তরজা ও বিধায়কদের ভবিষ্যৎ
এই সই জাল কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি নেতৃত্ব। এটা শাসকদলের বৃহত্তর দুর্নীতি ও দেউলিয়াপনার অংশ হিসেবে মনে করছেন বেশিরভাগ। অন্যদিকে, তৃণমূল এই বিষয়ে সম্পূর্ণ আইনি পথেই লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পুলিসমন্ত্রী হিসেবে সই জালের মতো বিষয়টি তাঁর কাছে আসার পরই তিনি ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পদক্ষেপ করেন। এর নেপথ্যে থাকা প্রকৃত রহস্য ও অপরাধীদের টেনে বার করতে তিনি অবিলম্বে রাজ্য পুলিসের গোয়েন্দা সংস্থা অর্থাত্ সিআইডি-কে তদন্তপ্রক্রিয়ায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
দল থেকে বহিষ্কৃত হলেও ঋতব্রত ও সন্দীপন দুজনেই বিধানসভায় ‘দলহীন’ বা স্বতন্ত্র বিধায়ক হিসেবেই থাকছেন এবং তাঁদের সদস্যপদ বজায় থাকছে। ফলে বিধানসভায় তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা ৮০ থেকে কমে দাঁড়াল ৭৮-এ। সব মিলিয়ে, এই সই বিতর্ক যে আগামী দিনে বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও উত্তপ্ত করবে, তা বলাই বাহুল্য।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)