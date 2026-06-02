CM Suvendu Adhikari Janatar Darbar: প্রাক্তন মন্ত্রী ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় 'থ্রেট কল'! শুভেন্দুর জনতার দরবারে বিস্ফোরক সংগীতশিল্পী

অয়ন ঘোষাল: তাঁর নিখুঁত উচ্চারণ এবং সুললিত কণ্ঠের রবীন্দ্রসংগীতের ভক্ত লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসী। এহেন ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে ছুটে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে! ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে তিনি যে অভিযোগ নিয়ে ছুটে এসেছেন, তা অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর। সম্প্রতি তিনি সংগীত জগতের একটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট এবং প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তাঁর দাবি, এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খোলার পর থেকেই ক্রমাগত বিভিন্ন অপরিচিত নম্বর থেকে তাঁকে হুমকি ফোন পাচ্ছেন। প্রশাসনের কাছ থেকে কোনও সাহায্য না পেয়ে তিনি নিজের নিরাপত্তা ও বিচারের দাবিতে সরাসরি 'জনতার দরবারে' হাজির হয়েছেন।
সল্টলেকের জনতার দরবারে এসে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আগে তো কাজ দেওয়াই হত না, পরবর্তীকালে স্বাধীনভাবে যে কর্পোরেট শোগুলো করতাম, তার মধ্যেও সুপরিকল্পিতভাবে থাবা বসানো হয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি যেহেতু ভারতের অন্যান্য প্রান্তে এবং বিদেশেও নিয়মিত কাজ করি, তাই হয়ত এখনও টিকে থাকতে পেরেছি। বাংলার ভেতরের এই দমবন্ধ করা পরিবেশের কারণে যদি বাইরে কাজের সুযোগ না থাকত, তবে হয়তো আমাকেও কোনও চরম পথ বেছে নিতে হত।'
এদিন ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি জনতার দরবারে উপস্থিত ছিলেন আর এক বিশিষ্ট শিল্পী দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সংগীত জগতের অন্দরে চলা এই স্বৈরাচারী পরিবেশের অবসান চেয়ে তাঁরা প্রশাসনের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে আবেদন জানান। শিল্পী মহলের দাবি, দফতরকেন্দ্রিক এই পক্ষপাতিত্ব বন্ধ করে একজন যোগ্য ও নিরপেক্ষ তথ্য আধিকারিককে দায়িত্বে আনা হোক, যাতে রাজনৈতিক আনুগত্য নির্বিশেষে প্রতিটি গুণী শিল্পী সমান সুযোগ ও সম্মান পান।
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বেরিয়ে ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় খুশি। তিনি জানিয়েছেন, 'কাল নতুন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী পাওয়ার কথা। নিরপেক্ষ এবং ভালো কাজের মন্ত্রী পাওয়ার আশা। মুখ্যমন্ত্রী আমার কথা মন দিয়ে শুনেছেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।'
উল্লেখ্য, জমি লুঠ থেকে চাকরি দুর্নীতি, তোলাবাজি থেকে পৌর সমস্যা। প্রতি সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবার'-এ ভিড় জমছে এবং ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। আজ জনতার দরবারের তৃতীয় পর্ব। আগের দুটি সোমবার জনতার দরবার হয়েছিল। গতকাল লোকভবনে মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের কারণে জনতার দরবার বসেনি। আজ বসবে সকাল ১০ টায়। সমস্যা দীর্ণ মানুষ এসে কীভাবে অংশ নেবেন এই দরবারে?
১) সরাসরি উপস্থিত হওয়া যাবে। প্রতি সোমবার নির্দিষ্ট সময়ের অর্থাৎ সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সল্টলেকের বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সরাসরি গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে। এক্ষেত্রে ফার্স্ট কাম, ফার্স্ট সার্ভড নিয়মই প্রযোজ্য।
২) নথিপত্র সঙ্গে রাখা বাঞ্ছনীয়। আপনার সমস্যা বা অভিযোগের সপক্ষে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র অর্থাৎ লিখিত আবেদনপত্র, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা পূর্ববর্তী কোনো প্রশাসনিক চিঠিপত্র বা পুলিশ কমপ্লেন হয়ে থাকলে তার নথি সঙ্গে রাখা আবশ্যিক।
৩) টোকেন বা সিরিয়াল নম্বর ব্যবস্থা। সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর সাধারণ নাগরিকদের সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট টোকেন বা সিরিয়াল নম্বর দেওয়া হচ্ছে। যার ভিত্তিতে ক্রমিক সংখ্যা অনুয়ায়ী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ মেলে।
প্রথম সোমবার ১০৩ এবং পরের সোমবার ৭৩ জন জনতার দরবারের অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।
