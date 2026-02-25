English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • SIR AI controversy: তালিকায় অমিত-কে O-mit করল AI! জ্ঞানেশকে গ্রেফতারির জোরালো দাবি...

SIR AI controversy: তালিকায় 'অমিত'-কে 'O-mit' করল AI! জ্ঞানেশকে গ্রেফতারির জোরালো দাবি...

SIR AI controversy:    'বানান না মেলায় বহু ভোটারদের ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি’ হিসেবে চিহ্নিত করে শুনানির নোটিশ পাঠিয়েছে কমিশন'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Feb 25, 2026, 08:50 PM IST
SIR AI controversy: তালিকায় 'অমিত'-কে 'O-mit' করল AI! জ্ঞানেশকে গ্রেফতারির জোরালো দাবি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR-এও AI? 'অমিত' হয়ে গিয়েছে 'O-mit'! এক্স হ্য়ান্ডেল পোস্টের বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ  সাকেত গোখলে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন তিনি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  West Bengal Assembly Election 2026: SIR জটিলতায় পিছিয়ে যাবে বিধানসভা ভোট? কারণ... কমিশন সূত্রে বিগ ব্রেকিং...

সামনেই বিধানসভা ভোটে। ছাব্বিশে SIR বিতর্কে উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। তৃণমূলের সাকেতের দাবি, '২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে বর্তমান তালিকায় মিলিয়ে দেখার জন্য় একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করছে কমিশন'। অভিযোগ, 'পুরনো তালিকা AI-র মাধ্য়মে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে। ফলে বানানে গরমিল দেখা যাচ্ছে।  বানান না মেলায় বহু ভোটারদের ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি’ হিসেবে চিহ্নিত করে শুনানির নোটিশ পাঠিয়েছে কমিশন'। সাকেতের দাবি, এই সফটওয়্যার বিভ্রাটের জেরে বিপাকে পড়েছেন প্রায় ১.৬৭ কোটি। প্রাথমিকভাবে তাঁরা সকলকেই সন্দেহের তালিকা রাখা হয়। শেষপর্যন্ত শুনানির নোটিস পাঠানো হয়  প্রায় ৯৫ লক্ষ মানুষকে।

এদিকে SIR শুনানিতে ন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের 'মাইক্রো-অবজার্ভার' হিসেবে নিয়োগ করেছিল কমিশন। সাকেতের অভিযোগ, খাতায়-কলমে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকলেও, বেআইনিভাবে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল 'মাইক্রো-অবজার্ভার'-দের। এমনকী, নির্বাচন  আধিকারিকদের অন্ধকারে রাখতে হোয়াটসঅ্যাপে নাকি নির্দেশিকাও জারি করা হয়!

সাকেতের কথায়, 'এখন প্রায় ৮০ লক্ষ বৈধ ভোটারের শুনানি তিন দিনের মধ্যে শেষ করার চাপ তৈরি হয়েছে।” তাঁর অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়াই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এর ফলে বাংলার প্রায় ৮০ লক্ষ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

 SIR নিয়ে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিন ভবানীপুরে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, '১ কোটি  ২০ লক্ষ নাম বাদ চলে যাবে। আমি নিজে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করেছি। মামলা এখন বিচারাধী। নির্দেশ দেওয়ার পর বহুদিন হয়ে গেল। ২৮ তারিখ তালিকা বেরোবে। সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশ দেওয়ার পরেও,লুকিয়ে লুকিয়ে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের নাম কেটে দিয়েছে'।

এদিকে আগামী ১ এবং ২ মার্চ নির্বাচন কমিশনের বিশেষ প্রতিনিধি দলের আসার কথা ছিল রাজ্যে। রুরি পর্যায়ের বৈঠক হওয়ারও কথা ছিল। কিন্তু আপাতত সেসব স্থগিত। তাহলে কি SIR জটিলতার কারণে পিছিয়ে যাবে বিধানসভা ভোট? প্রশ্ন উঠেছে।

গতকাল মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট বাংলার এসআইআর-এর বাকি কাজ শেষ করতে জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে। অন্য রাজ্য থেকে বিচারক আনার কথাও বলেছে। ৮০ লক্ষের বেশি কাজ এখনও বাকি রয়েছে। প্রতিদিন ২৫০টি করে শুনানি নিষ্পত্তি করলেও, প্রায় ৮০ দিন সময় লাগবে। এমনটাই মত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির।

আরও পড়ুন:  TMC Candidates: বিধানসভা ভোটে কলকাতার ৫ 'হেভিওয়েট' কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন কারা? শাসকদলের সম্ভাব্য লিস্টে হইচই..

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR AI controversyAI error in SIR systemAmit name changed to O-mit
পরবর্তী
খবর

New AC CNG Buses: গরম শুরু হওয়ার আগেই কলকাতায় বাসযাত্রীদের জন্য সুখবর! এবার এসি বাসে চেপেই নিত্যদিন...
.

পরবর্তী খবর

Mamata Banerjee: '১ লক্ষ ২০ হাজার লোকের নাম বাদ চলে যাবে', SIR নিয়ে বিস্ফোরক মুখ্...