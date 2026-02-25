SIR AI controversy: তালিকায় 'অমিত'-কে 'O-mit' করল AI! জ্ঞানেশকে গ্রেফতারির জোরালো দাবি...

SIR AI controversy: তালিকায় 'অমিত'-কে 'O-mit' করল AI! জ্ঞানেশকে গ্রেফতারির জোরালো দাবি...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR-এও AI? 'অমিত' হয়ে গিয়েছে 'O-mit'! এক্স হ্য়ান্ডেল পোস্টের বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন তিনি।
সামনেই বিধানসভা ভোটে। ছাব্বিশে SIR বিতর্কে উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। তৃণমূলের সাকেতের দাবি, '২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে বর্তমান তালিকায় মিলিয়ে দেখার জন্য় একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করছে কমিশন'। অভিযোগ, 'পুরনো তালিকা AI-র মাধ্য়মে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে। ফলে বানানে গরমিল দেখা যাচ্ছে। বানান না মেলায় বহু ভোটারদের ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি’ হিসেবে চিহ্নিত করে শুনানির নোটিশ পাঠিয়েছে কমিশন'। সাকেতের দাবি, এই সফটওয়্যার বিভ্রাটের জেরে বিপাকে পড়েছেন প্রায় ১.৬৭ কোটি। প্রাথমিকভাবে তাঁরা সকলকেই সন্দেহের তালিকা রাখা হয়। শেষপর্যন্ত শুনানির নোটিস পাঠানো হয় প্রায় ৯৫ লক্ষ মানুষকে।
এদিকে SIR শুনানিতে ন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের 'মাইক্রো-অবজার্ভার' হিসেবে নিয়োগ করেছিল কমিশন। সাকেতের অভিযোগ, খাতায়-কলমে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকলেও, বেআইনিভাবে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল 'মাইক্রো-অবজার্ভার'-দের। এমনকী, নির্বাচন আধিকারিকদের অন্ধকারে রাখতে হোয়াটসঅ্যাপে নাকি নির্দেশিকাও জারি করা হয়!
সাকেতের কথায়, 'এখন প্রায় ৮০ লক্ষ বৈধ ভোটারের শুনানি তিন দিনের মধ্যে শেষ করার চাপ তৈরি হয়েছে।” তাঁর অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়াই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এর ফলে বাংলার প্রায় ৮০ লক্ষ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।
SIR নিয়ে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিন ভবানীপুরে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, '১ কোটি ২০ লক্ষ নাম বাদ চলে যাবে। আমি নিজে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করেছি। মামলা এখন বিচারাধী। নির্দেশ দেওয়ার পর বহুদিন হয়ে গেল। ২৮ তারিখ তালিকা বেরোবে। সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশ দেওয়ার পরেও,লুকিয়ে লুকিয়ে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের নাম কেটে দিয়েছে'।
এদিকে আগামী ১ এবং ২ মার্চ নির্বাচন কমিশনের বিশেষ প্রতিনিধি দলের আসার কথা ছিল রাজ্যে। রুরি পর্যায়ের বৈঠক হওয়ারও কথা ছিল। কিন্তু আপাতত সেসব স্থগিত। তাহলে কি SIR জটিলতার কারণে পিছিয়ে যাবে বিধানসভা ভোট? প্রশ্ন উঠেছে।
গতকাল মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট বাংলার এসআইআর-এর বাকি কাজ শেষ করতে জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে। অন্য রাজ্য থেকে বিচারক আনার কথাও বলেছে। ৮০ লক্ষের বেশি কাজ এখনও বাকি রয়েছে। প্রতিদিন ২৫০টি করে শুনানি নিষ্পত্তি করলেও, প্রায় ৮০ দিন সময় লাগবে। এমনটাই মত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির।
