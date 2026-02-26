SIR Final Voter List: শনিবারই বেরোচ্ছে SIR-র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা... খসড়ায় বাদ ৫৮ লক্ষ, বাকিদের নাম থাকবে তো?

SIR Final Voter List: শনিবারই বেরোচ্ছে SIR-র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা... খসড়ায় বাদ ৫৮ লক্ষ, বাকিদের নাম থাকবে তো?
SIR Final Voter List যাঁরা নতুন ভোটার, তাঁদের নামে তালিকাও প্রকাশ করা হবে শনিবারই। মুখ্য় নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছে, নতুন ভোটারদের তালিকা সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে চূড়ান্ত তালিকাতেই।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: জল্পনার অবসান। শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হতে চলেছে SIR-র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, খসড়া তালিকার মতো একই ফরম্যাটে প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত তালিকাও।
নজরে ছাব্বিশ। বাংলায় SIR। এ রাজ্যের মোট ভোটার ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ। SIR-র খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছে ৫৮ লক্ষের নাম। কমিশন সূত্রে খবর, ২৮ তারিখ যে তালিকা বেরোবে, সেই তালিকায় বাকি ৭ কোটি ৮ লক্ষ ভোটারেরই নাম থাকবে। তালিকায় ৩টে ক্যাটেগরি থাকছে। অ্যাপ্রুভড, ডিলিটেড আর অ্যাজুডিকেশন।
কাদের নাম কোন ক্য়াটাগরিতে?
---
যেসব ভোটার নাম তালিকায় থাকবে, তাঁদের নাম পাশে লেখা থাকবে অ্যাপ্রুভড।
যদি নাম বাদ পড়ে, সেক্ষেত্রে তালিকায় 'ডিলিটেড' ক্যাটেগরিতে নাম থাকবে সংশ্লিষ্ট ভোটারের।
যাঁদের নথি খতিয়ে দেখছেন জুডিশিয়াল অফিসার, তালিকায় তাঁদের নামে পাশে লেখা থাকবে 'অ্যাজুডিকেশন'।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বাংলার SIR কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য জুডিশিয়াল অফিসারদের করেছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছে, '৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ ভোটারের নথি খতিয়ে দেখছেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। বিধানসভা ভোটের মনোনয়ন পেশের শেষদিন পর্যন্ত যতজন ছাড়পত্র পাবেন, তাঁরা সকলেই ভোট দিতে পারবেন'। যাঁরা নতুন ভোটার, তাঁদের নামে তালিকাও প্রকাশ করা হবে শনিবারই। মুখ্য় নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছে, নতুন ভোটারদের তালিকা সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে চূড়ান্ত তালিকাতেই।
কমিশনের তরফে প্রথমে জানানো হয়েছিল, ৭ ফেব্রুয়ারি শুনানির শেষদিন। এরপর ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। কিন্তু বাংলায় SIR নিয়ে মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে নির্দেশ মেনেই শুনানির সময়সীমা আরও ৭ দিন বাড়ানো হয়নি। ফলে নির্ধারিত দিনে চুড়ান্ত তালিকাও প্রকাশ করা যায়নি। অবশেষে আসতে চলেছে সেইদিন।
এদিকে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে SIR নিয়ে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল, বুধবার ভবানীপুরে জৈন সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, প্রথমে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি বলে কোনও নিয়মই ছিল না। ৫০ লক্ষ নয়, আশি লক্ষ হবে। ১ কোটি ২০ লক্ষ নাম বাদ চলে যাবে। ২৮ তারিখ তালিকা বেরোবে। সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশ দেওয়ার পরেও,লুকিয়ে লুকিয়ে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের নাম কেটে দিয়েছে'। তাঁর সাফ কথা, 'আমি মানুষের জন্য় মানবিকতা চাই। আমি দেখব না, আমি দেখব না, কে তৃণমূল, কে সিপিএম, কে বিজেপি। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে জৈন। আমি দেখব গণতন্ত্র যেন ধ্বংস না হয় আর মানুষের অধিকার যেন রক্ষিত হয়। যার নামই কেটে দিক, আমি তার বিরুদ্ধে।