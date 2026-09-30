/SIR-এ বাদ? ডিক্লারেশন ফর্ম ছাড়াই তোলা যাবে নাম! তবে... বড় নির্দেশ কমিশনের

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: SIR-র নাম বাদ? ভোটার ও নতুন ভোটারদের নাম তুলতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের। যে রাজ্যে SIR প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, সেখানে ফর্ম ৬-র সঙ্গে আর ডিক্লারেশন ফর্ম জমা দিতে হবে না। অর্থাত্ সংশ্লিষ্ট রাজ্য়ে যদি SIR হয়ে গিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে বাবার কিংবা দাদুর সঙ্গে ম্যাপিং করানো প্রক্রিয়াটা প্রক্রিয়া আর লাগু থাকছে না। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে চাইলে শুধুমাত্র ফর্ম ৬ ফিলাপ করলেই হবে। তবে যে রাজ্য়ে এখনও SIR হয়নি, সেখানে কিন্তু ডিক্লারেশন ফর্ম দিতে হবে।
ঘোষণা অবশ্য় হয়ে গিয়েছিল আগেই। বিতর্কের পর গত শনিবার প্রথমবার বৈঠকে বসেছিল কমিশনে ফুলবেঞ্চ। সেই বৈঠকের পর SIR একাধিক বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমিশনের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ-সহ ২০টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে SIR শেষ। জানানো হয়, নাম বাদ পড়লে, নতুন ও প্রথম বার ভোটার-সহ সংশ্লিষ্ট ERO-র কাছে Continuous Updation-এর মাধ্যমে নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন করা যাবে। শুধু তাই নয়, SIR-এ কোনও ভোটারকে unmapped বা logical discrepancy-র কারণে নোটিস দেওয়া হলে তাঁর বাড়িতেই গিয়ে BLO নথি সংগ্রহ করবেন। সাধারণভাবে ERO/AERO-র দফতরে শুনানির জন্য ওই ভোটারকে ডাকা হবে না। সেই মর্মেই এবার জারি হয়ে গেল বিজ্ঞপ্তি।
এদিকে বাংলায় SIR গেরোয় অনিশ্চিত হজযাত্রা? কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে হজযাত্রীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, ভোটার তালিকায় থেকে নাম বাদ পড়ায় প্রয়োজনীয় পাসপোর্ট ও ভিসা পেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। নিয়মমাফিক ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদনও করেছেন। কিন্তু শুনানি বা সিদ্ধান্ত হয়নি। ট্রাইব্যুনালকে দ্রুত আবেদনের নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।
ছাব্বিশে বিধানসভার ভোটের মুখে SIR। বাংলার ভোটার তালিকা থেকে বাদ প্রায় ৩২ লক্ষ মানুষের নাম। বিবেচনাধীন আরও ৬০ লক্ষ। আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে নির্বাচন কমিশন।
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