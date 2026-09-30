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SIR-এ বাদ? ডিক্লারেশন ফর্ম ছাড়াই তোলা যাবে নাম! তবে... বড় নির্দেশ কমিশনের

SIR process:  যে রাজ্যে SIR প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, সেখানে ফর্ম ৬-র সঙ্গে আর ডিক্লারেশন ফর্ম জমা দিতে হবে না।   ভোটার তালিকায় নাম তুলতে চাইলে শুধুমাত্র ফর্ম ৬ ফিলাপ করলেই হবে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 30, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 06:22 PM IST
SIR-এ বাদ? ডিক্লারেশন ফর্ম ছাড়াই তোলা যাবে নাম! তবে... বড় নির্দেশ কমিশনের
Image Credit: ভোটারদের নাম তুলতে বিশেষ উদ্য়োগ কমিশনের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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SIR-র বাদ? ডিক্লারেশন ফর্ম ছাড়াই তোলা যাবে নাম! তবে... বড় নির্দেশ কমিশনের
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