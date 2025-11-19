SIR in Bengal: বিতর্কের এসআইআর শেষেই সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন? বদলাবে... বড় আপডেট!
Bengal SIR West Bengal State Election Commission Big Update: মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার ডিইও-দের নিয়ে বৈঠক শেষে আচমকাই নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী... আর তাতেই জল্পনা দানা বাঁধে...
অর্কদীপ্ত মুখার্জি: বেশ কিছুদিন ধরেই চর্চা চলছিল। এবার তার ইঙ্গিত মিলল। কমিশন (Election Commission) সূত্রে খবর, মাসখানেকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে! এসআইআর (SIR in Bengal) শেষ হলেই 'কমিশন' নিয়ে নেওয়া হতে পারে বড় সিদ্ধান্ত! এমনটাই খবর কমিশন সূত্রে। কী সিদ্ধান্ত? বাংলায় SIR শেষেই কী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কমিশন (Bengal SIR)?
কমিশনের ঠিকানা বদল?
বেশ কিছুদিন ধরেই চর্চা চলছিল যে রাজ্য সিইও দফতরের (West Bengal State Election Commission) ঠিকানা বদল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, এসআইআর শেষ হলেই নতুন ঠিকানা পেতে চলেছে রাজ্য সিইও দফতর? কমিশনের তরফে মিলেছে এমনই আভাস। মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার ডিইও-দের নিয়ে বৈঠক শেষে আলিপুর যাওয়ার পথে আচমকাই গঙ্গা তীরবর্তী শিপিং কর্পোরেশনের অফিসে রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়ালকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়েন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। সঙ্গে ছিলেন কমিশনের অন্যান্য পদাধিকারী সহ সিইও দফতরের সমস্ত আধিকারিকরাও।
শিপিং কর্পোরেশনের অফিসেই নতুন দফতর?
আর তাতেই প্রশ্ন উঠেছে, হঠাৎ করে কেন শিপিং কর্পোরেশনের অফিসে এলেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা? প্রশ্ন ওঠে, এসআইআর পর্ব চলার মাঝেই কি নতুন ঠিকানা পেতে চলেছে রাজ্য সিইও দফতর? আসলে বেশ কিছুদিন ধরেই চর্চায় রয়েছে যে রাজ্য সিইও দফতরের ঠিকানা বদল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাই মনে করা হচ্ছে, অবশেষে মঙ্গলবার নতুন ঠিকানা পরিদর্শনে শিপিং কর্পোরেশনের দফতরে এলেন সিইও সহ নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা।
জ্ঞানেশ ভারতী বলেন...
শিপিং কর্পোরেশনের অফিসে ঢুকতেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় জ্ঞানেশ ভারতী জানান,"খুব সুন্দর অফিস। গঙ্গার পাশে পরিবেশটাও মনোরম।” পার্কিং বা গাড়ি রাখার আলাদা বন্দোবস্ত দেখেও খুশি হন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার। সিইওকে সঙ্গে নিয়েই পরিদর্শকরা সোজা চলে যান থার্ড ফ্লোর বা চারতলায়। যেখানে গোটা একটি ফ্লোর ফাঁকা পড়ে রয়েছে। শুধু ফোর্থ ফ্লোর নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ এই শিপিং কর্পোরেশনের অফিসে সেকেন্ড ফ্লোরও সম্পূর্ণ ফাঁকা রয়েছে। ফোর্থ ফ্লোরের কাচের জানালা থেকে সরাসরি গঙ্গার দৃশ্যে এক পলকে চোখ বুলিয়ে দেখে নেন সিনিয়ার ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার নিজেও।
মাসখানেকের মধ্য়েই সিদ্ধান্ত!
তাহলে কি ঠিকানা বদল হতে চলেছে নেতাজী সুভাষ রোডের বামার লরি বিল্ডিং-এর সিইও দফতরের? যদিও এখনই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে নারাজ সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার এমনকি সিইও নিজেও। তবে নিজের দফতরের কাজ চালানোর জন্য এবং শহরের প্রাণকেন্দ্রে গঙ্গা তীরের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ভবনের অফিসটি যে তাঁদের মনে ধরেছে তা বলাই বাহুল্য। কমিশন সূত্রে খবর, মাসখানেকের মধ্যেই এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।
