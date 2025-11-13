SIR in Bengal: SIR-সংকটে স্মরণীয় বাঙালি! সংবিধানের কোর কমিটির সদস্য সারদাচরণের বাড়িটাই আর নেই? নাম নেই ইলেক্টোরাল রোলে?

SIR in Bengal: SIR-সংকটে স্মরণীয় বাঙালি! সংবিধানের কোর কমিটির সদস্য সারদাচরণের বাড়িটাই আর নেই? নাম নেই ইলেক্টোরাল রোলে?
SIR in Bengal: এই বাড়ি রায়সাহেব সারদাচরণ চন্দর বাড়ি। বাড়ির ঠিকানা ৮ নম্বর ধর্মদাস রোড। কলকাতা ২৬। থানা কালীঘাট। বিধানসভা রাসবিহারী। এসআইআর-এ কেন সংকটে পড়ল এই বাড়ি, এই পরিবার?
অয়ন ঘোষাল: SIR-এর জেরে বড় রকম লজ্জার ঘটনা ঘটল এ শহরে। নির্বাচন কমিশনের নির্বাচক তালিকায় নাম নেই স্বয়ং সংবিধানপ্রণেতা-কমিটির সদস্যের! যিনি কাজ করেছেন বাবাসাহেব অম্বেদকরের (B. R. Ambedkar) সঙ্গে! ভারতীয় সংবিধান (The Constitution of India) রচনার এই কমিটির সদস্যের নাম সারদাচরণ চন্দ।
নাম নেই!
ভারতীয় সংবিধান রচয়িতা কোর কমিটি টিমের এই মেম্বার সারদাচরণের পুত্র অধ্যাপক মনীন্দ্রচন্দ্র চন্দ আইনের বিখ্যাত অধ্যাপক। একাধিক আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। প্রণব মুখার্জি, প্রিয় রঞ্জন দাসমুন্সি প্রদীপ ভট্টাচার্য-সহ একাধিক কৃতী ছাত্র ছিল তাঁর। এই ঘরেই পড়াতেন তিনি। অথচ, ২০০২-এর তালিকায় নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাঁর। অথচ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন।
আকাশ ভেঙে পড়ল
১৯৩৭ সালে তৈরি এই বাড়ি। তারপর থেকেই পরিবারের সদস্যরা এখানে আছেন। স্বাধীনতার পর থেকে গত বছর পর্যন্ত প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনে পরিবারের সমস্ত সদস্য ভোট দিয়েছেন। সম্প্রতি আশেপাশের সমস্ত বাড়িতে BLO এসেছিলেন। অথচ এই বাড়িতে তিনি আসছেন না দেখে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে পাশের বাড়ি থেকে BLO-কে ডেকে আনেন তাঁরা। আর ডেকে আনতেই মাথায় বাজ। ২০০২ সালের তালিকায় এই বাড়ির কারওর নামই নেই? সে কী? কীভাবে এটা সম্ভব?
বাড়িটাই গায়েব
তার থেকেও বড় কথা-- ৮ নম্বর ধর্মদাস রোডের গোটা বাড়িটার কোনো অস্তিত্বই নেই কমিশনের তালিকায়! তাহলে কি এবার শহরের এই বনেদি পরিবারকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে? ৭৮ বছর পরে প্রণব মুখার্জির মাস্টার মশাইয়ের পরিবারকে নতুন করে প্রমাণ করতে হবে, তারা ভারতীয়? এ নিয়ে আতঙ্কিত গোটা পরিবার।
ক্ষোভ, অভিমান
কৌশিক চন্দর দিদিমা সুধরানী দত্ত বাঁকুড়ার ওন্দা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। কৌশিক চন্দর দাদু ডক্টর সন্মথ দত্ত মোহনবাগান ফুটবল দলের অধিনায়ক হিসেবে প্রথম বার কোনো ভারতীয় দল হিসেবে মোহনবাগানকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তাঁদের গলায় ঝরে পড়ছিল ক্ষোভ এবং অভিমান। ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রবীর মুখার্জি জানান, যতক্ষণ পর্যন্ত ৮ নম্বর ধর্মদাস রোডের এই বাড়ি তালিকায় উঠছে ততক্ষণ তিনি নিজেও প্রতিবাদ স্বরূপ এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপ করে জমা দেবেন না এবং এর শেষ দেখে ছাড়বেন।
