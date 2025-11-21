West Bengal Assembly Election 2026: আজ-ই বৈঠক, কবে ভোট? বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত? দিন ঘোষণা কি...
SIR in Bengal: বৃহস্পতিবার রাতেই কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন নির্বাচন কমিশনের সচিব মধুসূদন গুপ্ত এবং... এই একই বিষয় নিয়ে শনিবার দিন রাজ্যের মুখ্য সচিব বৈঠক করবেন জেলাশাসকদের সঙ্গে।
অর্কদীপ্ত মুখার্জি: বেজে গেল ভোটের দামামা? পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের (West Bengal Assembly Election 2026) নির্ঘণ্ট ঘোষণা কি খুব শিগগির-ই? SIR মিটতেই কি ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা (West Bengal Assembly Election 2026 Dates)? নাকি SIR-এর মাঝপথেই (SIR in Bengal)? তুঙ্গে জল্পনা। কারণ, ইতিমধ্যেই বৃহস্পতিবার রাতে শহরে এসে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) আরও একটি প্রতিনিধি দল।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতর (West Benagl State Election Commission) সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার-ই রয়েছে বৈঠক। সেই বৈঠকে অংশ নিতেই বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন নির্বাচন কমিশনের সচিব মধুসূদন গুপ্ত এবং ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (ECIL)-এর সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পি.সি.মন্ডল। এই কর্মশালায় রাজ্যের ২৪ জন জেলা নির্বাচনী আধিকারিকও উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। আজ থেকেই EVM-এর ফার্স্ট লেভেল চেকিং প্রশিক্ষণও শুরু।
আসন্ন ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের (West Bengal Assembly Election 2026) আগে প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি, ইভিএম পরীক্ষা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত ও বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই বৈঠকে। আর এতেই উসকে উঠেছে জল্পনা। তবে কি, ভোটের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে? শুধু ঘোষণার অপেক্ষা? পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সেই নির্ঘণ্ট ঘোষণা কি খুব শিগগির-ই? SIR মিটতেই কি ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা (Bengal SIR)? নবান্ন সূত্রে খবর, এই একই বিষয় নিয়ে শনিবার দিন রাজ্যের মুখ্য সচিব বৈঠক করবেন জেলাশাসকদের সঙ্গে।
প্রসঙ্গত, এবার বিধানসভা ভোটের আগে বাংলায় SIR নিয়ে খুবই কড়া কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো ও মৃত ভোটার (fake or deceased voter) ধরতে AI (Artificial Intelligence) ব্যবহার করছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission)। ভূ-ভারতে এই প্রথমবার AI দিয়ে ভুয়ো ও মৃত ভোটার (fake or deceased voter) শনাক্ত করা হবে। ভোটার তালিকার (Voter List) ছবির মধ্যে মুখের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ (Face Analysing) করে AI সিস্টেম একাধিক স্থানে নাম রয়েছে এরকম একই ব্যক্তিকে শনাক্ত করবে।
কমিশনের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কোথাও কোনও নিয়মের সঙ্গে আপোস বরদাস্তা করা হবে না। ভোটার তালিকা স্বচ্ছ রাখতে বদ্ধপরিকর কমিশন। গণনা ও ফর্ম ফিল-আপের পর যদি কোনও ভুয়ো বা মৃত ভোটার শনাক্ত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট বুথের BLO তার জন্য দায়ী থাকবেন। এমনকি এসআইআর প্রক্রিয়ায় (SIR in Bengal) ভুল হলে রেহাই পাবেন না স্বয়ং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকও। BLO থেকে শুরু করে ইআরও, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক থেকে স্বয়ং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সকলের বিরুদ্ধেই কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে কমিশন যদি কোনও অনৈতিক কাজ হয়।
