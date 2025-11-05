SIR in Bengal: SIR নিয়ে এবার আইনি লড়াই! লিগ্যাল সেলকে অভিষেকের 'বড়' নির্দেশ... ১১-তে ডোরিনায়...

SIR in Bengal: SIR নিয়ে এবার আইনি লড়াই! লিগ্যাল সেলকে অভিষেকের 'বড়' নির্দেশ... ১১-তে ডোরিনায়...
Abhishek Banerjee on Bengal SIR: বাংলায় SIR শুরুর দিনই (SIR in Bengal) পথে নামেন মমতা-অভিষেক। যে মিছিল থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ হুঁশিয়ারি দেন, 'বাংলার ক্ষমতা কী আমরা দেখাব! ২ দিনে এই মিছিল হলে, আগামী ২ মাসের মধ্যে দিল্লিতে...'
প্রবীর চক্রবর্তী: অভিষেকের SIR হুংকার! লড়াই শুধু এবার রাজনীতির মাঠে-ময়দানে নয়, লড়াই এবার আইনিও! SIR নিয়ে রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি আইনি লড়াইয়ের জন্যও প্রস্তুত হচ্ছে তৃণমূল (Bengal SIR)। SIR আর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হয়রানি নিয়ে তৃণমূলের লিগ্যাল সেলকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ অভিষেকের (Abhishek Banerjee)। ১১ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত সব জেলায় সাংগঠনিক সভা করার নির্দেশ লিগ্যাল সেলকে। অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা, একদিকে SIR নিয়ে আইনি লড়াই করতে হবে। অন্যদিকে ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় সংস্থার হয়রানি আটকাতে দলীয় কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে হবে।
উল্লেখ্য, বাংলায় SIR শুরুর দিনই (SIR in Bengal) পথে নামেন মমতা-অভিষেক। মঙ্গলবার রেড রোডে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশ থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল করে তৃণমূল। SIR-এর বিরোধিতায় কলকাতায় তৃণমূলের মহামিছিল। যে মিছিল থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ হুঁশিয়ারি দেন, 'বাংলার ক্ষমতা কী আমরা দেখাব! ২ দিনে এই মিছিল হলে, আগামী ২ মাসের মধ্যে দিল্লিতে কী হতে পারে, সেটা একবার ভেবে দেখতে বলব। আমাদের ধমকে, চমকে কোনও লাভ নেই।' গতকালকের মিছিলে ব্যাপক সাড়া মেলার পর ১১ নভেম্বর ডোরিনাতে ফের জনসভার ডাক দিয়েছেন অভিষেক।
প্রসঙ্গত, SIR নিয়ে আগেই দলীয় কর্মী-নেতা-বিধায়ক-সাংসদদের ক্যাম্প করার নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। একইসঙ্গে নির্দেশ দিয়েছে ওয়াররুম খুলতেও। ৬২০০ ক্যাম্প, ২৯৪ ওয়াররুম, অভিষেকের SIR-স্ট্র্যাটেজি! BLO-দের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যেতে বলেছেন BLA 2-দের। অভিষেকের কথায়, "প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ যাচ্ছে। BLA 2-রা BLO-দের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যাবে। কমিশন ঠিক কাজ করছে কিনা তা দেখতে হবে। কারও নাম যেন বাদ না যায় (Voter List)। ১০০% ফর্ম ফিলআপ করে কমিশনে জমা দিতে হবে। BLO-র ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকতে হবে BLA 2-কে।" বলেন, "আগামী ৬ মাস (West Bengal Assemblt Election 2026) আমাদের কাছে অ্যাসিড টেস্ট।"
SIR নিয়ে তৃণমূলের বৈঠকে অভিষেক নির্দেশ দেন, "ওয়েবসাইট ও হার্ড কপি মেলাবেন। সাংসদ ও বিধায়করা পুরোদস্তুর সাহায্য করবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা অঞ্চল সভাপতির সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন। প্রতি অঞ্চলে একমাস ক্যাম্প করবেন। ক্যাম্পে ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও ওয়াই ফাই থাকবে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা ক্যাম্প বসবে। ৬২০০ ক্যাম্প রাজ্য জুড়ে হবে। ওয়ার্ডে কাউন্সিলর ও ওয়ার্ড সভাপতি সাহায্য করবেন।"
একইসঙ্গে সাংসদ ও বিধায়কদের দায়িত্ব দেন ওয়াররুম বানানোর। বলেন, "ওয়াররুমে ১৫ জন থাকবে। ১০ জন সরাসরি BLA-2 এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। বাকি ৫ জন ল্যাপটপ নিয়ে বসে সব ডেটা এন্ট্রির কাজ করবে। অসুবিধা হলেই বিধায়ক, সাংসদ হস্তক্ষেপ করবে।"
