Zee News Bengali
SIR in Bengal: BIG NEWS! 'গ্রাহ্য নয় CAA রশিদ! বঞ্চিত হবে নাগরিকত্ব থেকে', প্রশ্ন তুলে ফের হাইকোর্টে SIR মামলা...

SIR in Kolkata High Court: এবার মামলায় SIR-এর সঙ্গে জুড়ল CAA-র নাম। নাগরিকত্ব নিয়ে বড় প্রশ্ন। সোমবারই শুনানি...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 7, 2025, 11:57 AM IST
অর্ণবাংশু নিয়োগী: আইনি জট পিছু ছাড়ছে না SIR-এর। SIR নিয়ে ফের মামলা কলকাতা হাইকোর্টে (SIR case in High Court)। এবার মামলায় শুধু SIR নয়। SIR-এর সঙ্গে জুড়ল CAA-র নামও। CAA-তে যাঁরা আবেদন জানিয়েছেন, তাঁদের আবেদনপত্রের  জমা দেওয়ার রশিদকে SIR-এর ক্ষেত্রে অনুমোদন করা হোক। এই দাবি জানিয়েই এদিন মামলা দায়ের হল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চে (SIR in Bengal)।

মামলা দায়ের করেছে আত্মদ্বীপ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে আবেদনকারী প্রসূন মিত্র। তাঁর বক্তব্য, CAA-তে বহু আবেদনকারী আবেদন জানিয়েছেন। সেই আবেদনের রশিদগুলি যদি SIR -এ গ্রহণযোগ্যতা না পায় তাহলে তাঁরা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। প্রসূন মিত্রের আইনজীবী ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানান। মামলা গ্রহণ করে সোমবারই শুনানির সম্ভাবনা বলে জানিয়ে দিল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ (Bengal SIR)।

প্রসঙ্গত, গতকালই আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের দায়ের করা এসআইআর মামলার শুনানি হয় হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চে। সেই মামলায় ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে (West engal Assembly Election 2026) SIR-এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। জানতে চান, কেন ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন করা হচ্ছে? পাশাপাশি ২০০২-এর ভোটার তালিকার (2002 Voter List) সম্পূর্ণ প্রকাশ করার দাবিও জানানো হয়। 

সেই মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ১৯ তারিখের মধ্যে SIR নিয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশনকে। পাশাপাশি, কমিশন আদালতকে জানায়, ২০০২ সালে শেষবার SIR হয়েছিল, সেই সময় যাদের নাম ভোটার লিস্টে ছিল তাঁদের আর নতুন করে কোনও নথি দিতে হবে না। ২০০২-এর ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করেই এবার SIR হচ্ছে। 

প্রসঙ্গত, ৪ নভেম্বর থেকে বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গণণা ফর্ম বিলি করার কাজ শুরু করেছেন। এদিকে SIR শুরু হতেই আতঙ্কে রাজ্যের একের পর এক জেলায় মৃত্যুর খবর সামনে আসছে। আগরপাড়া, কোচবিহার, ডানকুনি, দীঘা, উলুবেড়িয়া, কান্দি, বহরমপুর, ইলামবাজার, সাঁইথিয়া,  কুলপি, ধূপগুড়ি... কোথাও নাম না থাকায় আতঙ্ক, কোথাও নাগরিকত্ব হারানোর ভয়! 

তৃণমূল তোপ দেগেছে, SIR-এর নামে মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও তৃণমূলের অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপি দাবি করেছে, SIR-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে মৃত ভোটার এবং অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়া হবে। একাধিক জায়গায় ভোটার হিসাবে যাঁদের নাম রয়েছে, সেই নাম বাদ দেওয়া হবে। কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যাবে না। অযথা আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তৃণমূল। প্রসঙ্গত, বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের আগে SIR-এর পর ৩০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। 

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Bengal SIRWest Bengal Assembly Election 2026Kolkata high court2002 Voter listAbhishek on CAA
