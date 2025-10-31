English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR in Bengal: BIG NEWS! SIR নিয়ে হাইকোর্টে মামলা! ২০০২-এর ভোটার তালিকা নিয়ে বড় দাবি...এবার কি তবে...

West Bengal Assembly Election 2026 SIR: দ্বিতীয় দফায় ১২ রাজ্যে SIR-এর দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই ফের বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে। 'একটা বুথেই ৯০০ নাম উধাও! হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ গিয়েছে! চুপিচুপি নাম মুছছে কমিশন...' বিস্ফোরক অভিযোগ।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 31, 2025, 11:59 AM IST
SIR in Bengal: BIG NEWS! SIR নিয়ে হাইকোর্টে মামলা! ২০০২-এর ভোটার তালিকা নিয়ে বড় দাবি...এবার কি তবে...

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বড় খবর! SIR নিয়ে মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে। এসআইআর নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ। মামলা দায়েরের অনুমতি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের।

Add Zee News as a Preferred Source

আবেদনকারীর দাবি মূলত ৪টি। যথা-
১)  আদালতের নজরদারিতে হোক SIR প্রক্রিয়া।
২) এসআইআর-এর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হোক।
৩) কেন এসআইআর করা হচ্ছে? প্রয়োজন কি এসআইআর-এর?  বিস্তারিতভাবে আদালতের কাছে জানাক জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
৪) ২০০২ এর ভোটার তালিকা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করুক জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

প্রসঙ্গত দ্বিতীয় দফায় ১২ রাজ্যে SIR-এর দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই ফের বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে। কোথাও ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকলেও, তাঁদের BLO-র দায়িত্ব দেওয়ার অভিযোগ। কোথাও ভোটার লিস্ট থেকে নাম মুছে দেওয়ার অভিযোগ। গতকালই SIR নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছে তৃণমূল।TMC নেতা কুণাল ঘোষ তোপ দেগেছেন, 'একটা বুথেই ৯০০ নাম উধাও! হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ গিয়েছে! চুপিচুপি নাম মুছছে কমিশন...' দাবি করেন, "বুথ ২ নাটাবাড়ি কোচবিহারে দেখা যাচ্ছে ২০০২-এর লিস্টে ৭১৭টি নাম ছিল। এখন আপলোডেড লিস্টে দেখা যাচ্ছে ১৪০। বাকিরা কোথায় গেলেন? উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের ১৫৯ নম্বর বুথে এখন দেখা যাচ্ছে কোনও ভোটার নেই। কিন্তু এই বুথে ৯০০ ভোটার ছিল।" বিস্ফোরক অভিযোগ, "অনেক হিন্দু ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে।"

এর পাশাপাশি শুরু হয়েছে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে ঢুকে নিজের নাম খোঁজার হিড়িক। যার জেরে রীতিমতো ক্র্যাশ করে যায় কমিশনের সাইট! কমিশন দাবি করে, প্রায় ১ কোটিরও বেশি মানুষ লগ ইন করে নাম খুঁজতে শুরু করায় সার্ভার ডাউন হয়ে যায়। ক্র্যাশ করে সাইট! কমিশন সূত্রে খবর,  SIR ঘোষণার পর থেকে এখনও পর্যন্ত সিইও ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েবসাইটে ঢুকে ভোটার তালিকার নাম খুঁজেছেন ১ কোটিরও বেশি মানুষ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই চাপ বেড়েছে সিইও দফতরের পোর্টালে। পরিস্থিতি এমনই যে, মাঝে মাঝেই বিকল হয়ে যাচ্ছে সাইট!

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: কলকাতাতেও SIR বিতর্ক! ২০০২-এ নাম নেই বাবা, মা-সহ নিজেরও! জিজ্ঞাসা করতেই পালটা যুক্তি BLO-র...

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: 'একটা বুথেই ৯০০ নাম উধাও! হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ গিয়েছে! চুপিচুপি নাম মুছছে কমিশন...' বিস্ফোরক কুণাল ফাটালেন 'বোমা'...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
SIR in BengalWest Bengal Assembly Election 2026Kolkata high court2002 voter list missing name
পরবর্তী
খবর

Jadavpur Crime Incident: যাদবপুরে বাড়িতে ঢুকে প্রেমিকাকে গুলি! পুলিসের জালে অভিযুক্ত, বিহার থেকে...
.

পরবর্তী খবর

Asansol Death: লটারিতে ভাগ্যবদল! কোটি টাকা জেতার পর প্রাক্তন কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে থেকে...