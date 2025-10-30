English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR in Bengal: কলকাতাতেও SIR বিতর্ক! ২০০২-এ নাম নেই বাবা, মা-সহ নিজেরও! জিজ্ঞাসা করতেই পালটা যুক্তি BLO-র...

West Bengal Assembly Election 2026 SIR: "প্রশাসন আমাকে BLO করেছেন। কীভাবে করেছেন সেটা তারা বলতে পারবেন। স্বেচ্ছায় আমি BLO হইনি।" ২০০২-এর লিস্টে নাম না থাকায় স্পষ্ট জবাব BLO বাদল চন্দ্র হালদারের। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 30, 2025, 04:24 PM IST
SIR in Bengal: কলকাতাতেও SIR বিতর্ক! ২০০২-এ নাম নেই বাবা, মা-সহ নিজেরও! জিজ্ঞাসা করতেই পালটা যুক্তি BLO-র...

নান্টু হাজরা: জেলা ছাড়িয়ে এবার কলকাতা! সেখানেও ছবিটা এক! নাম নেই ২০০২-এর ভোটার লিস্টে। কিন্তু তিনি-ই এবার BLO-র দায়িত্বে। ছবিটা এবার খাস কলকাতার রাজারহাট নিউটাউনের। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই BLO-র! এমনই চিত্র ধরা পড়ল ১১৫ রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভা কেন্দ্রের জ্যাংড়া হাতিয়ারা ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ২৬৪ নম্বর পার্টে। আর তাই নিয়েই এবার তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা।

Add Zee News as a Preferred Source

প্রত্যেকটি পার্টে বাড়ি বাড়ি গিয়ে SIR-এর জন্য ফর্ম ফিলাপ করাবেন BLO-রা। এরজন্য ইতিমধ্যেই BLO-দের নাম ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। সেই তালিকাতেই রয়েছে রাজারহাট ব্লকের জ্যাংড়া হাতিয়ারা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬৪ নম্বর পার্টে BLO বাদল চন্দ্র হালদারের নাম। যিনি পেশায় একজন সহকারী শিক্ষক। এই বাদল চন্দ্র হালদারকে নিয়েই জোর জল্পনা। কারণ ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই তাঁর। শুধু তাই নয়, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই তাঁর বাবা মায়েরও। 

তবে কেন নাম নেই সেই বিষয়ে পরিষ্কার করে বলতে না পারলেও, তাঁর পালটা দাবি কেন তাঁকে BLO করা হল? এই বিষয়ে ভালো করে যাচাই করা উচিত ছিল নির্বাচন কমিশনের। তাঁর কথায়, "প্রশাসন আমাকে BLO করেছেন। কীভাবে করেছেন সেটা তারা বলতে পারবেন। স্বেচ্ছায় আমি BLO হইনি।" এপ্রসঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বদেরও দাবি, নির্বাচন কমিশনের সমস্ত কিছু যাচাই করে সতর্কভাবে BLO নিযুক্ত করা উচিত ছিল। এর আগে জেলায় নদিয়ার চাকদা ও শান্তিপুরে এরকম ঘটনা সামনে আসে।

যেখানে দেখা যায়, নদিয়ার চাকদার ৩২২ জন BLO-এর মধ্যে ১৩ জন BLO-এরই নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায়। শান্তিপুর ব্লকেও এমনই এক ঘটনা সামনে এসেছে। যেখানে BLO হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীর নিজেরই নাম নেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়! আরও আশ্চর্যের বিষয়, সেই তালিকায় তাঁর পরিবারেরও কারও নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি, হিন্দু গ্রামের ভোটার তালিকায় শুধুই মুসলিম নাম! বাঁকুড়ার শ্যামপুর গ্রামের ২৮৫ নম্বর বুথে মোট ভোটার ১০৪৬ জন। ভোটার তালিকায় একের পর এক সংখ্যালঘু ভোটারের নাম! কিনতু স্থানীয়দের দাবি, গ্রামে কোনওদিন কোনও সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস ছিল না।

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: 'একটা বুথেই ৯০০ নাম উধাও! হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ গিয়েছে! চুপিচুপি নাম মুছছে কমিশন...' বিস্ফোরক কুণাল ফাটালেন 'বোমা'...

আরও পড়ুন, Rampurhat Incident: কাউন্সিলরের 'ধর্ষণে' গর্ভবতী তরুণী জন্ম দেন সন্তানের! অভিযোগ হতেই বহিষ্কার দল থেকে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
sirBengal SIRWest Bengal Assembly Election 2026SIR BLO controversy
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: 'একটা বুথেই ৯০০ নাম উধাও! হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ গিয়েছে! চুপিচুপি নাম মুছছে কমিশন...' বিস্ফোরক কুণাল ফাটালেন 'বোমা'...
.

পরবর্তী খবর

Asansol Death: লটারিতে ভাগ্যবদল! কোটি টাকা জেতার পর প্রাক্তন কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে থেকে...