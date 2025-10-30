SIR in Bengal: কলকাতাতেও SIR বিতর্ক! ২০০২-এ নাম নেই বাবা, মা-সহ নিজেরও! জিজ্ঞাসা করতেই পালটা যুক্তি BLO-র...
West Bengal Assembly Election 2026 SIR: "প্রশাসন আমাকে BLO করেছেন। কীভাবে করেছেন সেটা তারা বলতে পারবেন। স্বেচ্ছায় আমি BLO হইনি।" ২০০২-এর লিস্টে নাম না থাকায় স্পষ্ট জবাব BLO বাদল চন্দ্র হালদারের।
নান্টু হাজরা: জেলা ছাড়িয়ে এবার কলকাতা! সেখানেও ছবিটা এক! নাম নেই ২০০২-এর ভোটার লিস্টে। কিন্তু তিনি-ই এবার BLO-র দায়িত্বে। ছবিটা এবার খাস কলকাতার রাজারহাট নিউটাউনের। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই BLO-র! এমনই চিত্র ধরা পড়ল ১১৫ রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভা কেন্দ্রের জ্যাংড়া হাতিয়ারা ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ২৬৪ নম্বর পার্টে। আর তাই নিয়েই এবার তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা।
প্রত্যেকটি পার্টে বাড়ি বাড়ি গিয়ে SIR-এর জন্য ফর্ম ফিলাপ করাবেন BLO-রা। এরজন্য ইতিমধ্যেই BLO-দের নাম ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। সেই তালিকাতেই রয়েছে রাজারহাট ব্লকের জ্যাংড়া হাতিয়ারা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬৪ নম্বর পার্টে BLO বাদল চন্দ্র হালদারের নাম। যিনি পেশায় একজন সহকারী শিক্ষক। এই বাদল চন্দ্র হালদারকে নিয়েই জোর জল্পনা। কারণ ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই তাঁর। শুধু তাই নয়, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই তাঁর বাবা মায়েরও।
তবে কেন নাম নেই সেই বিষয়ে পরিষ্কার করে বলতে না পারলেও, তাঁর পালটা দাবি কেন তাঁকে BLO করা হল? এই বিষয়ে ভালো করে যাচাই করা উচিত ছিল নির্বাচন কমিশনের। তাঁর কথায়, "প্রশাসন আমাকে BLO করেছেন। কীভাবে করেছেন সেটা তারা বলতে পারবেন। স্বেচ্ছায় আমি BLO হইনি।" এপ্রসঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বদেরও দাবি, নির্বাচন কমিশনের সমস্ত কিছু যাচাই করে সতর্কভাবে BLO নিযুক্ত করা উচিত ছিল। এর আগে জেলায় নদিয়ার চাকদা ও শান্তিপুরে এরকম ঘটনা সামনে আসে।
যেখানে দেখা যায়, নদিয়ার চাকদার ৩২২ জন BLO-এর মধ্যে ১৩ জন BLO-এরই নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায়। শান্তিপুর ব্লকেও এমনই এক ঘটনা সামনে এসেছে। যেখানে BLO হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীর নিজেরই নাম নেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়! আরও আশ্চর্যের বিষয়, সেই তালিকায় তাঁর পরিবারেরও কারও নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি, হিন্দু গ্রামের ভোটার তালিকায় শুধুই মুসলিম নাম! বাঁকুড়ার শ্যামপুর গ্রামের ২৮৫ নম্বর বুথে মোট ভোটার ১০৪৬ জন। ভোটার তালিকায় একের পর এক সংখ্যালঘু ভোটারের নাম! কিনতু স্থানীয়দের দাবি, গ্রামে কোনওদিন কোনও সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস ছিল না।
