West Bengal Assembly Election 2026 SIR: গত ৩১ অক্টোবর SIR নিয়ে মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে। আবেদনকারীর দাবি মূলত ৪টি। দ্বিতীয় দফায় ১২ রাজ্যে SIR-এর দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই ফের বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 4, 2025, 11:55 AM IST
SIR in Bengal: BIG UPDATE: SIR নিয়ে মামলায় শুরুর দিনই হাইকোর্টের বড় 'নির্দেশ'! কী বললেন প্রধান বিচারপতি...

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বড় খবর! SIR নিয়ে মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বড় নির্দেশ! SIR প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে আজ থেকে। এদিন ফের SIR নিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আবেদনকারী আইনজীবী সব্যসাচী চ্যাটার্জি দাবি করেন, আজ থেকে শুরু হচ্ছে এসআইআর। তাই এই মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানি গ্রহণ করা হোক। যদিও সেই দাবি খারিজ করে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বলেন, "এই মুহূর্তে দ্রুত শুনানির কোনও প্রয়োজন নেই।"

প্রসঙ্গত, গত ৩১ অক্টোবর SIR নিয়ে মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে। আবেদনকারীর দাবি মূলত ৪টি। যথা-
১)  আদালতের নজরদারিতে হোক SIR প্রক্রিয়া।
২) এসআইআর-এর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হোক।
৩) কেন এসআইআর করা হচ্ছে? প্রয়োজন কি এসআইআর-এর?  বিস্তারিতভাবে আদালতের কাছে জানাক জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
৪) ২০০২ এর ভোটার তালিকা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করুক জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য়, দ্বিতীয় দফায় ১২ রাজ্যে SIR-এর দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই ফের বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে। কোথাও ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকলেও, তাঁদের BLO-র দায়িত্ব দেওয়ার অভিযোগ। কোথাও ভোটার লিস্ট থেকেই নাম মুছে দেওয়ার অভিযোগ। SIR নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তোপ দেগেছেন, 'একটা বুথেই ৯০০ নাম উধাও! হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ গিয়েছে! চুপিচুপি নাম মুছছে কমিশন...' 

দাবি করেন, "বুথ ২ নাটাবাড়ি কোচবিহারে দেখা যাচ্ছে ২০০২-এর লিস্টে ৭১৭টি নাম ছিল। এখন আপলোডেড লিস্টে দেখা যাচ্ছে ১৪০। বাকিরা কোথায় গেলেন? উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের ১৫৯ নম্বর বুথে এখন দেখা যাচ্ছে কোনও ভোটার নেই। কিন্তু এই বুথে ৯০০ ভোটার ছিল।" বিস্ফোরক অভিযোগ, "অনেক হিন্দু ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে।" SIR-এ যাতে কারও নাম বাদ না যায়, সেজন্য দলীয় কর্মীদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। এই পরিস্থিতিতে আজ থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে SIR। 

