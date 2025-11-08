SIR in Bengal: SIR শুরু 'মিনি বাংলাদেশ' কসবার গুলশান কলোনিতে! কিন্তু ২ লাখ জনসংখ্যার 'ফাঁকা' কলোনির ভোটাররা সব কোথায়?

SIR in Bengal: SIR শুরু 'মিনি বাংলাদেশ' কসবার গুলশান কলোনিতে! কিন্তু ২ লাখ জনসংখ্যার 'ফাঁকা' কলোনির ভোটাররা সব কোথায়?
Kasba Gulshan colony Bangladeshi SIR: আড়াই হাজার বাড়ির প্রতিটি ৫ থেকে ৬ তলা। প্রতি ফ্লোরে কমপক্ষে ৪টি করে ফ্ল্যাট। অথচ কোনও একটি ফ্লোরে কোনও একটি ফ্ল্যাটে মাত্র একজন করে ভোটারের নাম পেলেন নিজের কাছে থাকা তালিকায়!
অয়ন ঘোষাল: নামেই কলোনি। কিন্তু জনসংখ্যা প্রায় ২ লাখ! যা একটা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় সমানুপাতিক। এহেন গুলশান কলোনি (Gulshan Colony) শহরের অন্যতম স্পর্শকাতর এলাকা। অভিযোগ, "গুলশান কলোনি যেন 'মিনি বাংলাদেশ'! শুধুই বহিরাগতদের ভিড়!" কথায় কথায় গুলি, বোমা, বন্দুকের দাপাদাপি। এহেন গুলশান কলোনিতে আদৌ কি SIR শুরু করা যাবে? তা নিয়ে চর্চা ছিল বিস্তর। অবশেষে কসবা বিধানসভার গুলশান কলোনিতে শুরু হল SIR (SIR in Bengal)।
জনসংখ্যা ২ লাখ, কিন্তু ভোটার? ভোটার মেরেকেটে মাত্র ২০ হাজার। অর্থাৎ কলোনির ৯০ শতাংশ মানুষ এই এলাকার ভোটার-ই নন। পার্ট ৩০৪, BLO ওয়াসিম আক্রমের সঙ্গে শুধুমাত্র শাসক দলের BLA ২। তাঁকে নিয়ে SIR-এর পঞ্চম দিনে (Bengak SIR) অবশেষে কসবার গুলশান কলোনিতে শুরু হল ভোটার তালিকা সংশোধন ও এনুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ। কিন্তু কাকে বিলি করা হবে ফর্ম? কোথায় ভোটার? সেখানেই তো সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন!
এই গুলশান কলোনিতে এক-একটি পাড়া চিহ্নিত ইংরেজি অ্যালফাবেট দিয়ে। তার মধ্যে ৩০৪ পার্টে আছে M, N, L এবং P এই ৪টি পাড়া। একটি বুথে মোট বাড়ি প্রায় আড়াই হাজার। প্রায় প্রতিটি বাড়ি ৫ থেকে ৬ তলা। প্রতি ফ্লোরে কমপক্ষে ৪টি করে ফ্ল্যাট। অথচ সম্মিলিতভাবে বুথের মোট ভোটার সংখ্যা মাত্র ১৭০০! BLO একেকটি বহুতলে ঢুকলেন। অতি কষ্টে কোনও একটি ফ্লোরে কোনও একটি ফ্ল্যাটে একজন করে ভোটারের নাম পেলেন নিজের কাছে থাকা তালিকায়। সেখানে ফর্ম হস্তান্তর করে তিনি বেরিয়ে চলে গেলেন পাশের বহুতলে। আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন, তাহলে কি গুলশান কলোনি ভরে গেছে বহিরাগতয়?
বার বার এই গুলশান কলোনির নাম উঠে আসে শুধুমাত্র নেগেটিভ কারণে! যদিও এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা BLA মিনাজ শেখ দাবি করলেন, অনেকেই অন্য এলাকার ভোটার। কিন্তু তালিকায় ঠিকানা বদল করেননি। আর গুলশান কলোনি সম্পর্কে অতিরিক্ত নেতিবাচক প্রচার-ই এই এলাকাকে সবার চোখে খাটো করেছে। কিন্তু তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনও দলের BLA নেই কেন? প্রশ্নের উত্তরে BLO ওয়াসিম আক্রম জানালেন, আর কোনও রাজনৈতিক দল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ নাকি করেনি!
