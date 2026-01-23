SIR Saraswati Pujo: থিমে হয়রানি থেকে মৃত্যু, SIR-সরস্বতী বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে! যাদবপুরে পুলিস রেখে বাগদেবীর আরাধনা...

SIR Saraswati Pujo: থিমে হয়রানি থেকে মৃত্যু, SIR-সরস্বতী বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে! যাদবপুরে পুলিস রেখে বাগদেবীর আরাধনা...
Saraswati Pujo 2026: বিদ্যার দেবী বীণাপাণি-বাগদেবীর আরাধনাতেও এখন রাজনৈতিক ছোঁয়া! পুলিস রাখতে হল সরস্বতী পুজোয়...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরস্বতী পুজোতেও SIR!বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে সরস্বতী পুজোর থিম এসআইআর। এসআইআর-এর কারণে বাংলার মানুষের হয়রানি, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ব্যবহার করতে না দেওয়া, আত্মহত্যা এই সবকিছুই উঠে এসেছে বাগদেবী আরাধনার থিমে৷ মায়ের মূর্তির পিছনে তৈরি করা হয়েছে ফুটবল বার। যেখানে লেখা ২৫০+। জার্সিতে লেখা, খেলা হবের টার্গেট। এর সঙ্গেই সারাক্ষণ ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে উন্নয়নের পাঁচালি।
ওদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো হচ্ছে পুলিস রেখে! পুলিস রেখে চলছে বাগদেবীর আরাধনা। উল্লেখ্য, গত বছর যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল' কলেজে সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বেধেছিল। শেষ পর্যন্ত পুলিসি প্রহরায় পুজো হয়। এবার যাদবপুরে তাই একাধিক সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটে পুলিস মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যাদবপুর থানাকে আর্জি জানিয়ে সেই চিঠি লেখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডল। সেইসঙ্গে সুষ্ঠুভাবে পুজোর পরিচালনার জন্য পড়ুয়াদের কাছেও অনুরোধ জানান তিনি।
প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে অতীতে ঘটে যাওয়া একাধিক অপ্রীতিকর ঘটনাকে সামনে রেখে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়েছিল রাজ্য। রাজ্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার, পুজোর সময় যাতে কোনও গোলমাল না হয় তা কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে, এই মর্মে নির্দেশ দেয়। নির্দেশ দেয়, আগে থেকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করতে হবে। বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে। ক্যাম্পাসে কারা ঢুকছেন, কারা বেরিয়ে যাচ্ছেন, সব নজর রাখতে হবে। আদালত আরও বলে, প্রয়োজনে স্থানীয় থানার সাহায্য নিতে পারবে কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে যাদবপুর থানার পুলিস।
