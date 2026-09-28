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SIR-র গেরোয় অনিশ্চিত হজযাত্রাও? মামলা গড়াল হাইকোর্টে

SIR voter list: মামলাকারী হজযাত্রীদের দাবি, ভোটার তালিকায় থেকে নাম বাদ পড়ায় প্রয়োজনীয় পাসপোর্ট ও ভিসা পেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। নিয়মমাফিক ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য  ট্রাইব্যুনালে আবেদনও করেছেন। কিন্তু শুনানি বা সিদ্ধান্ত হয়নি। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 28, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 08:32 PM IST
SIR-র গেরোয় অনিশ্চিত হজযাত্রাও? মামলা গড়াল হাইকোর্টে
Image Credit: SIR-র গেরোয় অনিশ্চিত হজযাত্রাও!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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SIR-র গেরোয় অনিশ্চিত হজযাত্রাও! মামলা গড়াল হাইকোর্টে
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