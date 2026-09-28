/SIR-র গেরোয় অনিশ্চিত হজযাত্রাও? মামলা গড়াল হাইকোর্টে

অর্ণবাংশু নিয়োগী: SIR-র নাম বাদ! কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন হজযাত্রীদের একাংশ। ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তির করার জন্য ট্রাইব্যুনালকে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। তাঁর পরামর্শ, 'সম্ভব হলে ২ সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিন'।
ছাব্বিশে বিধানসভার ভোটের মুখে SIR। বাংলার ভোটার তালিকা থেকে বাদ প্রায় ৩২ লক্ষ মানুষের নাম। বিবেচনাধীন আরও ৬০ লক্ষ। আবেদনের দ্রুত নিষ্মত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে নির্বাচন কমিশন। মামলাকারী হজযাত্রীদের দাবি, ভোটার তালিকায় থেকে নাম বাদ পড়ায় প্রয়োজনীয় পাসপোর্ট ও ভিসা পেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। নিয়মমাফিক ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদনও করেছেন। কিন্তু শুনানি বা সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে হজযাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। রাজ্যের পক্ষ থেকে আদালতকে জানানো হয়, আবেদনকারীরা ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হলে আইন অনুযায়ী তাঁদের আপিল বিবেচনা করা হবে।
এদিকে পুজোর পরেই রাজ্য়ের পুরসভা নির্বাচন। যাঁদের নাম এখনও SIR-র 'বিবেচনাধীন' তালিকায়, তাঁরা কী ভোট দিতে পারবেন? সেই সিদ্ধান্তও আপাতত ঝুলেই রয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, পুরসভার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন কমিশন যে ভোটার তালিকা পাঠাবে, সেই তালিকাতেই ভোট হবে। অর্থাত্ ওই তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে, তাঁরা শুধুমাত্র ভোট দিতে পারবেন। বস্তুত,পুজোর আগে জাতীয় নির্বাচন কমিশন তালিকায় পাঠিয়েও দেবে খবর।
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