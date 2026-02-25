English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • Primary Teacher Big Update: থাকবে ৩২০০০-এর চাকরি? নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম মোড়! ভোটের মুখে ফের অনিশ্চয়তায় প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা...

Primary Teacher Big Update: থাকবে ৩২০০০-এর চাকরি? নিয়োগ মামলায় 'সুপ্রিম' মোড়! ভোটের মুখে ফের অনিশ্চয়তায় প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা...

SLP in Suprme Court on 32000 Primary teacher recruitment: ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের ফলে চাকরি বেঁচে যায় ৩২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার। কিন্তু চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ ডিভিশন বেঞ্চের সেই রায়কে মানতে নারাজ। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 25, 2026, 05:55 PM IST
Primary Teacher Big Update: থাকবে ৩২০০০-এর চাকরি? নিয়োগ মামলায় 'সুপ্রিম' মোড়! ভোটের মুখে ফের অনিশ্চয়তায় প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা...
নিজস্ব ছবি

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ফের অনিশ্চয়তায় মুখে রাজ্যের ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের মুখে প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় বড় মোড়। আদৌ চাকরি থাকবে তো? ডিভিশন বেঞ্চে মিলেছিল স্বস্তি! কিন্তু এবার আবার নতুন করে অনিশ্চয়তার মেঘ। ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের ভবিষ্যৎ এবার সুপ্রিম কোর্টের হাতে!

Add Zee News as a Preferred Source

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের চাকরি বহালের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। গত ৩ রা ডিসেম্বর ৩২ হাজারের চাকরি বহাল রাখে হাইকোর্ট। সেই রায়কেই চ্যালেঞ্জ। সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছে স্পেশাল লিভ পিটিশন। আর তারপরই নতুন করে অনিশ্চয়তার মুখে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি।  

২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষার ভিত্তিতে ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া ঘিরে এই জটিলতার সূত্রপাত। সেই সময় প্রায় ৪২,৫০০ জন প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়োগ করেছিল পর্ষদ। কিন্তু সেই নিয়োগে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। যে মামলায় ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের ঐতিহাসিক নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি ৩ মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুরও নির্দেশ দেন।

বিচারপতি গাঙ্গুলির সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে। চাকরি বাতিলের মামলার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টেও। তবে শীর্ষ আদালত সেই মামলা পুনরায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এরপর ২০২৫-এর ৩ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চের চাকরি বাতিলের নির্দেশ খারিজ করে দেয়। 

ডিভিশন বেঞ্চের যুক্তি ছিল, দীর্ঘ ৯ বছর পর একসঙ্গে এতজন শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিল হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে। ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের ফলে চাকরি বেঁচে যায় ৩২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে স্বস্তি মিলেছিল 'চাকরিহারা' ৩২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার। কিন্তু সেই স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হল না। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়কে মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফেরাতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। সেই দাবিতেই সর্বোচ্চ আদালতে স্পেশাল লিভ পিটিশন (SLP) দাখিল করেছেন তাঁরা। ফলে ভোটের মুখে নতুন করে রাজ্যের ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তার মেঘ। পাশাপাশি নতুন অস্বস্তিতে পড়ল রাজ্যের শাসকদলও।

আরও পড়ুন, TMC Candidates: বিধানসভা ভোটে কলকাতার ৫ 'হেভিওয়েট' কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন কারা? শাসকদলের সম্ভাব্য লিস্টে হইচই...

আরও পড়ুন, SIR in Bengal Big Update: বিগ ব্রেকিং! বয়স প্রমাণে অ্যাডমিটের সঙ্গেই দিতে হবে মাধ্যমিকের... ফাইনাল ভোটার লিস্টের ৩ দিন আগে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Primary Teacher32000 Primary teacherPrimary Teacher Recruitment ScamPrimary Teacher Recruitment Big UpdateSLP in Supreme Court on Primary Teacher recruitment
পরবর্তী
খবর

Kolkata Metro Blue Line: কলকাতা মেট্রোয় ঘটতে চলেছে অবিশ্বাস্য ঘটনা! অভিনব 'বেস' ব্যবস্থায় সুড়ঙ্গে আর ঘটবে না...
.

পরবর্তী খবর

Team India's Qualification Scenario For Semifinal: মাইনাসে দাঁড়িয়ে ভারত, সেমির রাস্তা...