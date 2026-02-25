Primary Teacher Big Update: থাকবে ৩২০০০-এর চাকরি? নিয়োগ মামলায় 'সুপ্রিম' মোড়! ভোটের মুখে ফের অনিশ্চয়তায় প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা...

Primary Teacher Big Update: থাকবে ৩২০০০-এর চাকরি? নিয়োগ মামলায় 'সুপ্রিম' মোড়! ভোটের মুখে ফের অনিশ্চয়তায় প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা...
SLP in Suprme Court on 32000 Primary teacher recruitment: ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের ফলে চাকরি বেঁচে যায় ৩২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার। কিন্তু চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ ডিভিশন বেঞ্চের সেই রায়কে মানতে নারাজ।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: ফের অনিশ্চয়তায় মুখে রাজ্যের ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের মুখে প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় বড় মোড়। আদৌ চাকরি থাকবে তো? ডিভিশন বেঞ্চে মিলেছিল স্বস্তি! কিন্তু এবার আবার নতুন করে অনিশ্চয়তার মেঘ। ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের ভবিষ্যৎ এবার সুপ্রিম কোর্টের হাতে!
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের চাকরি বহালের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। গত ৩ রা ডিসেম্বর ৩২ হাজারের চাকরি বহাল রাখে হাইকোর্ট। সেই রায়কেই চ্যালেঞ্জ। সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছে স্পেশাল লিভ পিটিশন। আর তারপরই নতুন করে অনিশ্চয়তার মুখে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি।
২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষার ভিত্তিতে ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া ঘিরে এই জটিলতার সূত্রপাত। সেই সময় প্রায় ৪২,৫০০ জন প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়োগ করেছিল পর্ষদ। কিন্তু সেই নিয়োগে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। যে মামলায় ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের ঐতিহাসিক নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি ৩ মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুরও নির্দেশ দেন।
বিচারপতি গাঙ্গুলির সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে। চাকরি বাতিলের মামলার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টেও। তবে শীর্ষ আদালত সেই মামলা পুনরায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এরপর ২০২৫-এর ৩ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চের চাকরি বাতিলের নির্দেশ খারিজ করে দেয়।
ডিভিশন বেঞ্চের যুক্তি ছিল, দীর্ঘ ৯ বছর পর একসঙ্গে এতজন শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিল হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে। ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের ফলে চাকরি বেঁচে যায় ৩২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে স্বস্তি মিলেছিল 'চাকরিহারা' ৩২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার। কিন্তু সেই স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হল না। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়কে মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফেরাতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। সেই দাবিতেই সর্বোচ্চ আদালতে স্পেশাল লিভ পিটিশন (SLP) দাখিল করেছেন তাঁরা। ফলে ভোটের মুখে নতুন করে রাজ্যের ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তার মেঘ। পাশাপাশি নতুন অস্বস্তিতে পড়ল রাজ্যের শাসকদলও।
