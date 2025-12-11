SSC BIG UPDATE: ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল! আবার পরীক্ষা...এবার নবম-দশমের লিস্ট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের...

SSC BIG UPDATE: ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল! আবার পরীক্ষা...এবার নবম-দশমের লিস্ট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের...
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: এসএসসি নবম-দশম শিক্ষক নিয়োগে তথ্য যাচাইয়ের তালিকা প্রকাশ হবে কালকেই। আদালতের কড়া নির্দেশে কমিশনের বড় পদক্ষেপ।
স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ (SLST Class 9 and 10) প্রক্রিয়ার তথ্য যাচাই (Verification) ও ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশের দিন নিয়ে অনেকদিন ধরেই টালবাহানা চলছিল। এই সপ্তাহে তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও, কমিশন সূত্রে খবর, তা পিছিয়ে আগামী সপ্তাহের শুরুতে প্রকাশিত হতে পারে, এমনও জানানো হয়েছিল। প্রায় ২৩ হাজার শূন্য পদের (নির্দিষ্টভাবে ২৩,২১২টি শূন্যপদ) জন্য এই তালিকা প্রকাশ হবে কালই
তালিকা প্রকাশ পিছনোর কারণ ও নতুন সময়সূচি
এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে চলতি সপ্তাহে তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও, তালিকা সঠিকভাবে বারবার পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য কিছুটা দেরি হচ্ছিল। কমিশনের এক কর্তা জানিয়েছিলেন, তালিকা বেরোতে বেরোতে বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার হতে পারে, তবে সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, এটি কাল প্রকাশিত হবে।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: নবম-দশমের তথ্য যাচাইয়ের তালিকা বেরোলেও, যাচাই প্রক্রিয়া এখনই শুরু হবে না। আগে একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার পরেই নবম-দশমের তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।
প্রসঙ্গত, নবম-দশমের লিখিত পরীক্ষার ফল গত ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল। এর আগে, গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছিল।
শূন্যপদ অপরিবর্তিত, বিতর্কের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া
নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ২৩,২১২টি শূন্যপদ অপরিবর্তিত রইল। যদিও চাকরিপ্রার্থীরা শূন্যপদের সংখ্যা কিছুটা বাড়বে বলে আশা করেছিলেন, কিন্তু শিক্ষা দফতর থেকে পাঠানো সংশোধিত তালিকা অপরিবর্তিতই রয়েছে।
অন্যদিকে, একাদশ ও দ্বাদশ মিলিয়ে মোট শূন্য পদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫,৬৫৭-এ। একাদশ ও দ্বাদশের তথ্য যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে এবং কমিশন সূত্রে খবর, ভুলভাবে অভিজ্ঞতার ১০ নম্বরের জন্য আবেদন করা, অনুপস্থিত থাকা বা সার্টিফিকেটে সমস্যার কারণে ইতিমধ্যেই ৪০০-র বেশি চাকরিপ্রার্থীর নাম বাদ গিয়েছে। নবম ও দশমের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর শূন্যপদের ভিত্তিতে ১:১.৬ অনুপাতে তথ্য যাচাইয়ের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।
হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ ও ওএমআর বিতর্ক
এসএসসি-র এই নয়া নিয়োগ (SSC 2025 Recruitment) প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। অতিরিক্ত ১০ নম্বর মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া এবং মেধাতালিকায় অযোগ্য প্রার্থীদের নাম থাকার অভিযোগ রয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা গত বৃহস্পতিবার কমিশনকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন:
ওএমআর শিট প্রকাশ: এসএসসি ২০২৫ নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল চাকরিপ্রার্থীর ওএমআর শিট কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। যদিও এই বিপুল সংখ্যক ওএমআর শিট এক মাস ওয়েবসাইটে খোলা রাখার জন্য ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে বলে শিক্ষা দফতর চিন্তিত।
খরচ ধার্যের আলোচনা: যদিও প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে যে কোনো প্রার্থীকে নিজের ওএমআর শিট দেখার জন্য কোনো ফি দিতে হবে না, তবে শিক্ষা দফতরের পরামর্শে ভবিষ্যতে অন্য কোনো প্রার্থীর ওএমআর-এর প্রতিলিপি দেখতে চাইলে চার গুণ ফি ধার্য করার বিকল্প নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।
২০১৬-র নিয়োগের তালিকা তলব: বিচারপতি সিনহা ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ পাওয়া প্রার্থীদের নামের তালিকা ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস
ফল প্রকাশের পর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানান, মুখ্যমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় কমিশন সময়মতো ফল প্রকাশ করেছে। তিনি চাকরিহারা প্রার্থীদের প্রতি বিশেষ আবেদন রেখে বলেন, 'সবকিছুই স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনে হবে। তাঁদের ভরসা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।'
মোট ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৭৯৮ জন পরীক্ষার্থীর (নবম-দশমে ২,৯৩,১৯২ জন এবং একাদশ-দ্বাদশে ২,২৯,৬০৬ জন) ওএমআর প্রকাশের নির্দেশ দেওয়ায় খরচ বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তা থাকলেও, সরকার একাদশ-দ্বাদশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নবম-দশমের ক্ষেত্রে সকলের ওএমআর শিট আপলোড করতে চলেছে বলে জানা গেছে।