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'নিজের অ্যাকাউন্টে বিপুল টাকা নিয়েছেন', তৃণমূল আমলের মন্ত্রীকে গ্রেফতারের দাবি কুণালের!

Kunal Ghosh: 'খুব নির্দিষ্টভাবে বলছি,  স্নেহাশিস চক্রবর্তীর রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। বিধায়ক ছিলেন। কৃষকদের  জন্য নির্দিষ্ট কৃষি সমবায়, যেখানে অকৃষক কারও লোন পাওয়ারই কথা নয়। আমাদের কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগ,  স্নেহাশিস চক্রবর্তী ৪৫ লক্ষ টাকা তিনি নিয়েছেন এবং তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার নামে আরও ১০ লক্ষ টাকা এই কৃষি সমবায় থেকে নিয়েছেন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 06, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:04 PM IST
'নিজের অ্যাকাউন্টে বিপুল টাকা নিয়েছেন', তৃণমূল আমলের মন্ত্রীকে গ্রেফতারের দাবি কুণালের!
Image Credit: তৃণমূল আমলের মন্ত্রীকে গ্রেফতারের দাবি কুণালের!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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