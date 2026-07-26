/সোশ্য়াল মিডিয়ায় ভুয়ো অ্য়াকাউন্ট? গৃহবধূকে ভয় দেখিয়ে...ভয়ংকর কাণ্ড

নান্টু হাজরা: সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপদ। ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে গৃহবধূকে ব্ল্যাকমেইল! ৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস।
পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম সঞ্জয় সাঁতরা। কেরলে সোনার কাজ করেন তিনি। সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন এক গৃহবধূ। বাগুইআটির বাসিন্দার তিনি। ওই মহিলার দাবি, ২০২২ সালে ফেসবুকের মাধ্যমেই সঞ্জয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। এরপর দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বও হয়। ভিডিয়ো কলে কথা হত।
অভিযোগ, বেশ কয়েক মাস ফেসবুকে একটি ভুয়ো অ্য়াকাউন্ট খোলেন সঞ্জয়। সেই অ্যাকাউন্ট থেকে ওই মহিলার সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলার বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে দেন। তারপর শুরু হল ব্ল্যাকমেইলিং। স্রেফ ভয় দেখিয়ে নাকি ওই মহিলার কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা আদায় করে নেওয়া হয়! শেষে গতমাসের পুলিসের দ্বারস্থ হন ওই মহিলা। হাওড়া থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত।
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