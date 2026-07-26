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সোশ্য়াল মিডিয়ায় ভুয়ো অ্য়াকাউন্ট? গৃহবধূকে ভয় দেখিয়ে...ভয়ংকর কাণ্ড

Cyber Crime:  বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় FIR। হাওড়া থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিস।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 26, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:24 PM IST
সোশ্য়াল মিডিয়ায় ভুয়ো অ্য়াকাউন্ট? গৃহবধূকে ভয় দেখিয়ে...ভয়ংকর কাণ্ড
Image Credit: সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপদ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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