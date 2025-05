Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুর নিয়ে নোংরা পোস্ট, কলকাতা পুলিসের হাতে গ্রেফতার শর্মিষ্ঠা পানোলি কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপারেশন সিঁদুর নিয়ে পোস্ট করতে গিয়ে নোংরা মন্তব্য করার অভিযোগে গ্রেফতার ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার শর্মিষ্ঠা পানোলি। গুরুগ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিস। বলিউডের একাধিক অভিনেতার বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে নিরব থাকা নিয়ে বিষেদগার করেন শর্মিষ্ঠা।

শর্মিষ্ঠা পানোলি পুনে ল ইউনিভার্সিটির আইনের ছাত্রী। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি অপারেশন সিঁদুর নিয়ে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। সেখানে বলিউডের একাধিক অভিনেতাকে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে নিশানা করেন। সঙ্গে নোংরা মন্তব্য। তাঁর ওই ভিডিয়ো পোস্ট হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শোরগোল পড়ে যায়। তাঁর ওইসব মন্তব্যের বিরুদ্ধে অনেকেই পাল্টা মন্তব্য করেন। পাল্টা হুমকি দিয়ে তাকেও মেসেজ করেন অনেকে।

প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ওই ভিডিয়ো সরিয়ে নেন শর্মিষ্ঠা। চাপে পড়ে ক্ষমাও চান। এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিসে একটি অভিযোগ দায়ের হয়। তাকে আইনি নোটিস পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর ওই নোটিস তাকে ধরানো যায়নি। কারণ পরিবারের থেকে তিনি আলাদা থাকছিলেন। বাধ্য হয়ে কলকাতা পুলিসে আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালত তার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। শুক্রবার রাতে তাকে গুরুগ্রাম থেকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিস।

সংবাদসংস্থা পিটিআইকে এক পুলিস অফিসার বলেন, পনোলি ও তার পরিবারকে আইনি নোটিস ধরানোর অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তারা পালিয়ে যান। তার পরেই পুলিস বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালত পানোলির বিরুদ্ধে গ্রেফতার পরোয়ানা জারি করে। তারপরেই শুক্রবার রাতে পানোলিকে গুরুগ্রাম থেকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিস।

In reference to Garden Reach Police Station Case No. 136 dated 15.05.2025, certain social media narratives suggesting an unlawful arrest of a law student are factually incorrect and misleading.

All legal procedures were duly adhered to. All attempts were made to serve notice,…

— Kolkata Police (@KolkataPolice) May 31, 2025