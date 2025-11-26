English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Salt Lake Accident: গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিত্সা চলাকালীন মৃত্যু হয়ে আরতি দাসের

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 26, 2025, 12:31 PM IST
Salt Lake Accident: কয়েক মাস ধরে নিখোঁজ ছেলে, খুঁজতে এসে বাসের ধাক্কায় মর্মান্তিক পরিণতি বৃদ্ধার

নান্টু হাজরা: ছেলে ঘরে ফেরেনি দুই সন্তান। অনেক খোঁজ করেও তাদের সন্ধান পাননি। কিন্তু হাল ছাড়েননি সোদপুর নাটাগড়ের বাসিন্দা আরতি দাস(৬০) ও তাঁর স্বামী অসীম দাস(৭০)। বুধবার সকালে ছেলের খোঁজে চলে এসেছিলেন সেক্টর ফাইভে। কপালের ফেরে মর্মান্তিক পরিণতি হল বৃদ্ধার। গুরুতর আহত তাঁর স্বামী।

ছেলেকে খুঁজে এসে এদিন সকালে ওই বৃদ্ধ দম্পত্তি দাঁড়িয়েছিলেন সেক্টর ফাইভের কলেজ মোড়ে। যে কোনও কাজের দিন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে কলেজ মোড়। বহু অফিসযাত্রী ও কলেজ পড়ুয়ারা এই বাস স্টপে নেমে নিজের গন্তব্য গিয়ে থাকেন। অন্যান্যদের মতো এখানেই দাঁড়িয়েছিলেন আরতি দাস ও তাঁর স্বামী অসীম দাস। সেইসময় কলকাতার দিক থেকে সল্টলেকের দিকে একটি বেসরকারি বাস আসছিল। কলেজ মোড়ে সেটি বাঁক নেওয়ার মুখে সজোরে তাদের ধাক্কা মারে। প্রবল সেইউ ধাক্কায় দুজনেই রাস্তায় ছিটকে পড়েন।

গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিত্সা চলাকালীন মৃত্যু হয়ে আরতি দাসের। গুরুতর আহত অসীম দাসের চিকিত্সা চলছে। ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে ইলেকট্রনিক্স থানার পুলিস। ঘটনাস্থলে বিধাননগর নবদিগন্ত ট্রাফিক পুলিস।

