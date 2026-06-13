Kalyan Banerjee on Saayoni: 'অগ্নিমিত্রার কাছে হেরেছিল, মমতা না থাকলে ওকে কে চিনত?' সায়নীকে তুলোধনা কল্যাণের

প্রবীর চক্রবর্তী: একদিকে অভিষেকের প্রতি স্নেহ, অন্যদিকে সায়নীকে তীব্র আক্রমণ!তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে ফের সরগরম রাজ্য রাজনীতি। একদিকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নরম সুর, আর অন্যদিকে সদ্য দলত্যাগী সায়নী ঘোষকে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ—কল্যাণের এই জোড়া অবস্থান তৃণমূলের অন্দরের বর্তমান সমীকরণকে এক নতুন মাত্রা দিল।
‘অভিষেক আমার সন্তানের মতো’
কিছুদিন আগেও দলের নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্বে কল্যাণের ভূমিকা নিয়ে কম চর্চা হয়নি। তবে এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সম্পূর্ণ নরম অবস্থান নিলেন তিনি। কল্যাণ বলেন, 'অভিষেক আমার সন্তানের মতো। ও যদি নিজের ভুল বুঝতে পেরে থাকে, তাহলে আমার আর নতুন করে কিছু বলার নেই।' সেই সঙ্গে তিনি জুড়ে দেন,'বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একে অপরের সঙ্গে কাদা ছোড়াছুড়ি না করে এটা একসঙ্গে লড়াই করার সময়।'
সায়নীকে ‘সুবিধাবাদী’ তোপ
অভিষেকের প্রতি সুর নরম করলেও, সায়নী ঘোষের প্রসঙ্গে আসতেই মেজাজ হারালেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যুব তৃণমূলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে চলা তুমুল অসন্তোষ এবং সায়নীর বিরোধী শিবিরে নাম লেখানোর জল্পনার মাঝেই তাঁকে তীব্র আক্রমণ করেন কল্যাণ।
সায়নীকে ‘সুবিধাবাদী’ আখ্যা দিয়ে প্রবীণ এই সাংসদ বলেন: 'কে চিনত ওকে?' সায়নীর রাজনৈতিক পরিচিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে কল্যাণ মনে করিয়ে দেন, অগ্নিমিত্রা পালের বিরুদ্ধে বিধানসভা নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন সায়নী। কল্যাণের স্পষ্ট দাবি, যাদবপুরের মতো হাইপ্রোফাইল এবং কঠিন কেন্দ্র থেকে সায়নী যে আজ সাংসদ হতে পেরেছেন, তা সম্পূর্ণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যারিশমার কারণে। মমতা টিকিট না দিলে সায়নীকে কেউ চিনত না।
স্পিকারের প্রতি বার্তা
দলীয় রাজনীতির বাইরে লোকসভার স্পিকারের ভূমিকা নিয়েও নিজের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, 'আশা করব লোকসভার স্পিকার, যিনিই হোন না কেন, তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবেন। তবে 'রাজনৈতিক মহলের মতে, কল্যাণের এই মন্তব্যের পর এ কথা পরিষ্কার যে, দলবিরোধী কাজের ক্ষেত্রে তৃণমূলের পুরনো নেতৃত্ব এখন কাউকেই রেয়াত করতে রাজি নয়, তা তিনি যতই জনপ্রিয় মুখ হোন না কেন।
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