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Kalyan Banerjee on Saayoni: 'অগ্নিমিত্রার কাছে হেরেছিল, মমতা না থাকলে ওকে কে চিনত?' সায়নীকে তুলোধনা কল্যাণের

Kalyan Banerjee Slams Saayoni Ghosh: তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। একদিকে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নরম সুর বজায় রেখে তাঁকে ‘সন্তানের মতো’ আখ্যা দিয়েছেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে একসঙ্গে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন। অন্যদিকে, সদ্য 'দলত্যাগী' সায়নী ঘোষকে ‘সুবিধাবাদী’ বলে তীব্র আক্রমণ করেছেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 13, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:27 PM IST
Kalyan Banerjee on Saayoni: 'অগ্নিমিত্রার কাছে হেরেছিল, মমতা না থাকলে ওকে কে চিনত?' সায়নীকে তুলোধনা কল্যাণের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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'অগ্নিমিত্রার কাছে হেরেছিল, মমতা না থাকলে ওকে কে চিনত?' সায়নীকে তুলোধনা কল্যাণের
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