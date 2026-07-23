/দেশটাকে পাকিস্তান-বাংলাদেশ বানাতে চাইছে কিছু আন্দোলনজীবী, দিল্লিতে CJP-র আন্দোলন নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ

অয়ন ঘোষাল: দিল্লির আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদ! ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন নিয়ে এবার মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, বেশ কয়েকবছর একই রকম ভাবে বিধ্বংসী বিচ্ছিন্নতাবাদ চলছে। এরা আন্দোলনজীবী। কিছু ইনোসেন্ট লোককে সামনে রেখে দেশে উৎপাত তৈরি করে সরকারকে বিব্রত করার চেষ্টা চলছে। সহজ টার্গেট পার্লামেন্ট অধিবেশন। ওই সময় ওখানে প্রেস মিডিয়া বেশি থাকে। তাই দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা। দেশটাকে পাকিস্তান বা বাংলাদেশ বানানোর চেষ্টা চলছে। নেপাল বা শ্রীলঙ্কা বানানোর চেষ্টা চলছে। আগেও সফল হয়নি। এবারও সফল হবে না।
সিজেপি-র আন্দোলনকারীদের বিঁধে দিলীপবাবু বলেন, একই কুশীলব। তারাই ছাত্র আন্দোলন করায়। তারাই কৃষক আন্দোলন করায়। মহিলা আন্দোলন করায়। এরা পেশাদার বিদেশিদের হাতের পুতুল। ভুলে যাবেন না সরকার মোদী এবং অমিত শাহের। যথাসময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বেশি কড়া সিদ্ধান্ত নিলে সেটাকে আবার হাতিয়ার করা হবে। পাশে মানুষ নে, জনতা নেই ভোটে হেরে যায় এরকম কিছু নেতা ওখানে আছে। বিদেশের দালাল ওরা। প্রথমে যারা আন্দোলন করতে এসেছিল এখন তারাও বুঝতে পারছে তাদের বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
যে নিট-এ প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে সিজেপির আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীরে ইস্তফার দাবি করছেন সেই নিট টপাররা আন্দোলনের পাশে নেই বলে মন্তব্য করলেন দিলীপ ঘোষ। রাজ্য়ের মন্ত্রী বলেন, কিছু আন্দোলন জীবী। বিদেশের পয়সায় লাফালাফি করে দেশে অস্থিরতা তৈরি করে তারা ছাড়া আর কেউ নেই। ছাত্রদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে ধান্দাবাজি করার চেষ্টা করছে। পাশ করা ছাত্ররা নিজের এবং দেশের ভবিষ্যত চিন্তা করুক। এদের পাল্লায় যেন কেউ না পড়ে।
আন্দোলনে মোদীর নামে অকথ্য ভাষায় স্লোগানিং চলছে বলে দাবি করেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, রাহুল গান্ধী মোদীজির মা সম্পর্কে কি বলেছিলেন? যেকটা নেতা ওখানে বাইট দিচ্ছে তারা আগেও এইধরনের কথা বলেছে। এদের লজ্জা নেই। পেট চলে অন্যের পয়সায়। অনেক বিদেশি শক্তি ভারতের ঐক্য বিকাশ উন্নয়ন চায় না। তারা এদেরকে ব্যবহার করছে।
লোকসভায় কল্যাণ ব্যানার্জির সাসপেন্ড নিয়েও মন্তব্য করেন দিলীর ঘোষ। তিনি বলেন, এর আগে কল্যাণের বিরুদ্ধে দলেরই অন্য সাংসদরা কমপ্লেন করেছেন। মহুয়া মৈত্র করেছেন। আরও অনেকে করেছেন। তিনি একটা অভদ্র লোক। শহিদ দিবসে নেত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। ড্রামা করেছেন। বিধানসভায় তারই একটি কার্বন কপি আছে। তাকে কাল চ্যাংদোলা করে বাইরে ফেলা হয়েছে। ঘাড়ধাক্কা দিলেও বাইরে যাচ্ছে না। তাই চ্যাংদোলা করা হয়েছে। মিডিয়া অ্যাটেনশন করিয়ে ওইভাবে টিকে থাকা যায় না। একজন ভাষণ দিচ্ছে। তাকে গিয়ে ডিস্টার্ব করছে। স্পিকার কেন এটা সহ্য করবে!
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