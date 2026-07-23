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দেশটাকে পাকিস্তান-বাংলাদেশ বানাতে চাইছে কিছু আন্দোলনজীবী, দিল্লিতে CJP-র আন্দোলন নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ

Dilip Ghosh: যে নিট-এ প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে সিজেপির আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীরে ইস্তফার দাবি করছেন সেই নিট টপাররা আন্দোলনের পাশে নেই বলে মন্তব্য করলেন দিলীপ ঘোষ

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Jul 23, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:18 AM IST
দেশটাকে পাকিস্তান-বাংলাদেশ বানাতে চাইছে কিছু আন্দোলনজীবী, দিল্লিতে CJP-র আন্দোলন নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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