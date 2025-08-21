English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kolkata News: সল্টলেকের রাস্তায় 'আক্রান্ত' প্রাক্তন বিচারপতির ছেলে, পালটা অভিযোগ আনল পুলিস...

Kolkata News: পুলিসের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগে জ্য়র স্বরাষ্ট্রসচিব, বিধাননগরের পুলিস কমিশনার ও বিধাননগর পূর্ব থানায় অভিযোগ দায়ের। মামলা গড়াল কলকাতা হাইকোর্টেও।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 21, 2025, 06:39 PM IST
Kolkata News: সল্টলেকের রাস্তায় 'আক্রান্ত' প্রাক্তন বিচারপতির ছেলে, পালটা অভিযোগ আনল পুলিস...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  খাস কলকাতায় আক্রান্ত' প্রাক্তন বিচারপতির ছেলে। রেয়াত করা হল না নাতিকেও! পুলিসের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হল কলকাতা হাইকোর্টে। পাল্টা হামলার অভিযোগ পুলিসেরও।

ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে দশটা। সল্টলেকে এ কে ব্লকে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছেলে সৌরীন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে কথা বলছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি  প্রাক্তন বিচারপতি রণেন্দ্র নারায়ণ রায়ের ছেলে মনুজেন্দ্র নারায়ণ রায়। গাড়ি নিয়ে আসা নিয়ে কথা হচ্ছিল দু'জনের। এরপর যখন গাড়ির দিকে যাচ্ছিল, কখন সৌরীন্দ্রকে ধরে সাদা পোশাকে থাকা দুই ব্য়ক্তি দিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন বলে অভিযোগ। 

সৌরীন্দ্রের দাবি, ওই দুই ব্যক্তি নিজেদের পরিচয় দেননি। পরিচয় না দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে, তাঁর উপর চড়াও হন  ওই দু'জন। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো ভয় দেখাতে থাকেন। এমনকী, প্রাক্তন বিচারপতি নাতিকে ঘুষি মেরে গলা চেপে ধরা হয়! শেষে ASI তুষার চন্দ্র কুমার তাঁকে মাটিতে ফেলে টেনে হিঁচডে নিয়ে যেতে থাকেন বলে অভিযোগ। 

ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন মনুজেন্দ্রও। অভিযোগ, তাঁকেও লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয়। হামলায়  বাঁ দিকের পেলভিক হাড়ে চিড় ধরা পড়েছে। সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি মনুজেন্দ্র। রাজ্য়র স্বরাষ্ট্রসচিব, বিধাননগরের পুলিস কমিশনার ও বিধাননগর পূর্ব থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সৌরীন্দ্র। সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে  বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের মামলাও। দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়। 

বিধাননগরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অনীশ সরকার জানান, 'সল্টলেকে অনেক চুরির ঘটনার অভিযোগ পাওয়া যায়। সেই কারণে পুলিশি চেকিং চলে। সন্দেহভাজন কাউকে দেখলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীর আছে। সেই মতোই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘটনার তদন্ত চলছে'। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

