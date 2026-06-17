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Sonarpur Mysterious death: সোনারপুরের প্রিয়াঙ্কার হাড়হিম মৃত্যু: বন্ধ ফ্ল্য়াটে দেহ পচে গলে গেল, কে মারল? প্রেমিক রাকেশ?

Sonarpur News: পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, অন্তত দিন তিনেক আগে ওই তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। দেহটি ইতোমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। 

Written ByNabanita SarkarEdited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 17, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:19 PM IST
Sonarpur Mysterious death: সোনারপুরের প্রিয়াঙ্কার হাড়হিম মৃত্যু: বন্ধ ফ্ল্য়াটে দেহ পচে গলে গেল, কে মারল? প্রেমিক রাকেশ?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

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