/Sonarpur Mysterious death: সোনারপুরের প্রিয়াঙ্কার হাড়হিম মৃত্যু: বন্ধ ফ্ল্য়াটে দেহ পচে গলে গেল, কে মারল? প্রেমিক রাকেশ?

তথাগত চক্রবর্তী: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের বারেন্দ্রপাড়া এলাকায় একটি বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে এক তরুণীর পচাগলা দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিস ঘরের দরজা খুলে প্রিয়াঙ্কা গায়েন (২৭) নামের ওই তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার করে। প্রিয়াঙ্কার পরিবারের স্পষ্ট দাবি, তাঁকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা।
বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে আসছিল দুর্গন্ধ
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বারেন্দ্রপাড়া এলাকার একটি ফ্ল্যাটে প্রিয়াঙ্কা একাই থাকতেন। গত তিন-চার দিন ধরে পরিবারের লোকজন বা প্রতিবেশীরা তাঁর কোনও খোঁজ পাচ্ছিলেন না। তাঁর মোবাইল ফোনও সম্পূর্ণ সুইচড অফ ছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রিয়াঙ্কার বন্ধ ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে তীব্র পচা দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করে। প্রতিবেশীদের মনে সন্দেহ হয়। তাঁরা তড়িঘড়ি বিষয়টি সোনারপুর থানায় জানান। খবর পেয়ে সোনারপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে এবং বিছানার ওপর থেকে প্রিয়াঙ্কার পচাগলা দেহ উদ্ধার করে।
খুনের অভিযোগ পরিবারের
প্রিয়াঙ্কার মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন তাঁর বাবা-মা ও আত্মীয়রা। মৃতার বাবা শিবুরাম গায়েন জানান, মেয়ে তাঁদের সঙ্গে থাকতেন না। বারেন্দ্রপাড়ার এই ফ্ল্যাটটি কিনে তিনি একাই থাকতেন। প্রিয়াঙ্কার মা মিলি গায়েন সরাসরি অভিযোগ তুলে বলেন, তাঁর মেয়েকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। তিনি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
ঘটনায় নতুন মোড় এনেছেন মৃতার পিসি বন্দনা প্রাসাদ। তিনি জানান, গত শুক্রবার রাতে প্রিয়াঙ্কা তাঁর এক বিশেষ বন্ধু রাজেশের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করা যায়নি, তাঁর ফোনও বন্ধ ছিল।
পিসির অভিযোগ:
'কেউ প্রিয়াঙ্কাকে ঘরের ভিতরে খুন করেছে। এরপর প্রমাণ লোপাট করতে এবং বিষয়টিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে ঘরের দরজা ভেতরের দিক থেকে বন্ধ করে জানালার গ্রিল গলে পালিয়ে গিয়েছে।'
সোনারপুর থানার পুলিস
পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, অন্তত দিন তিনেক আগে ওই তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। দেহটি ইতোমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও সময় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট (Post-Mortem Report) হাতে এলেই স্পষ্ট হবে।
এদিকে, ঘটনার রহস্য উন্মোচনে জোরকদমে তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিস। প্রিয়াঙ্কার বিশেষ বন্ধু রাজেশকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, ওই বহুতল ও সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। গত কয়েকদিনে প্রিয়াঙ্কার ফ্ল্যাটে ঠিক কারা কারা এসেছিলেন এবং কার সঙ্গেই বা তাঁর শেষ কথা হয়েছিল, তা জানতে মোবাইল ফোনের কল ডিটেইলস রেকর্ড (CDR) খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
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