/Sougata Roy on Kakali Ghosh Dastidar: কেন তৃণমূল ভাঙার চেষ্টা করছে কাকলি? এত বিদ্রোহ কেন? সামনে এল বিরাট কারণ

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, দলের পরিচালনা পদ্ধতি এবং নেতৃত্বের একাগ্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা নিয়ে এবার নজিরবিহীনভাবে মুখ খুললেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। লোকসভায় তৃণমূলের নবগঠিত ‘বিদ্রোহী’ ব্লকে তিনি নিজে যোগ না দিলেও, দলের অন্দরে গণতন্ত্রের অভাব এবং খামতি নিয়ে তাঁর এই ক্ষোভপ্রকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
সৌগত রায় স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ করেছেন যে, এতদিন তৃণমূল কংগ্রেসে কোনও সাংগঠনিক বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বসম্মত আলোচনা করা হতো না। তাঁর কথায়, 'এতদিন তো মমতা যা বলেছেন আর অভিষেক যা বলেছেন, সেই মতোই দল চলেছে।' বর্ষীয়ান সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও দলের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে তাঁকে কখনও কিছুই জানানো হত না বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, পার্টিতে যারা থাকবে তাদের সকলের সঙ্গে আলোচনা করে চলা উচিত এবং দলে প্রকৃত গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি।
লোকসভায় দলের নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে সৌগত রায় বলেন, 'আমায় জিজ্ঞাসা করে তো অভিষেককে দলনেতা করা হয়নি।' তিনি স্পষ্ট করে দেন যে লোকসভায় তিনি কারও একক নেতৃত্বে কাজ করেন না। এর পাশাপাশি, নির্বাচনে প্রার্থী বা ‘লোক বাছা’র ক্ষেত্রে যে বড় গলদ ছিল, তা-ও তিনি মেনে নিয়েছেন।
দলের এই ভুল সিদ্ধান্তের কারণে যে বিপর্যয় ঘটেছে, স্বীকার করে তিনি বলেন, দল পরিচালনায় খামতি ছিল বলেই আজ নির্বাচনে দলের এই পরাজয় হয়েছে এবং এখন দলের নেতারা ক্ষোভে দল ছাড়ছেন। তবে দল যাঁদের প্রার্থী করেছিল, তাঁদের হয়ে সাফাই গাইতে নারাজ তিনি। তাঁর সাফ কথা, 'দল এদের হয়ে জবাব দিক। আমি তো দলের হয়ে এদের মনোনয়ন দিইনি।'
দলের ওপর তীব্র ক্ষোভ ও অভিমান থাকলেও, সৌগত রায় অন্য কোনও দলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছেন। সম্প্রতি তৃণমূলের যে সব সাংসদ বা বিধায়ক দল ছেড়ে অন্য শিবিরে যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের এই পদক্ষেপকে তিনি সমর্থন করেন না। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ক্ষোভ রয়েছে বলে হাত ধরাধরি করে অন্য দলে চলে যাওয়া উচিত নয়-- 'আমি দলত্যাগ করে নিজের সম্মান খোয়াতে চাই না...' জানিয়ে দেন। দল পরিচালনা নিয়ে বিধায়ক অশোক দেব যে সুর চড়িয়েছেন, সৌগত রায় তাঁর সেই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ সঠিক বলে সমর্থন করেছেন।
দলের বিরুদ্ধে মুখ খোলা বর্ষীয়ান নেত্রী সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ক্ষোভকে অবশ্য একেবারেই আমল দিতে চাননি সৌগত রায়। তাঁর দাবি, এই ক্ষোভের পেছনে কোনও আদর্শগত কারণ নেই, বরং তা পুরোটাই ব্যক্তিগত ক্ষমতার সমীকরণ। সৌগত রায় জানান, কাকলি, তাঁর ছেলেকে বারাসাত থেকে দলের প্রার্থী মনোনীত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দল তা দেয়নি। এছাড়া তাঁকে দলের ‘চিফ হুইপ’ পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর স্বামীও আগে মন্ত্রী ছিলেন। সৌগত রায়ের মতে, ব্যক্তিগত এই সুবিধাগুলি পাননি বলেই কাকলি নিরাশ এবং দলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তাই তাঁর এই সমস্ত অভিযোগের কোনও বাস্তব সারবত্তা নেই।
সৌগত রায়ের এই বিস্ফোরক মন্তব্য তৃণমূলে নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থার ছবি স্পষ্ট করেছে। তিনি দল ছাড়তে নারাজ হলেও, মমতা-অভিষেকের ‘দ্বৈত একনায়কতন্ত্র’ ভেঙে দলে যে আলোচনার পরিবেশ ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সময় এসেছে-- এই প্রবীণ সাংসদের বয়ানেই তা স্পষ্ট।
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