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Sougata Roy on Kakali Ghosh Dastidar: কেন তৃণমূল ভাঙার চেষ্টা করছে কাকলি? এত বিদ্রোহ কেন? সামনে এল বিরাট কারণ

Kakali Ghosh Dastidar: লোকসভায় দলের নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে সৌগত রায় বলেন, 'আমায় জিজ্ঞাসা করে তো অভিষেককে দলনেতা করা হয়নি।' তিনি স্পষ্ট করে দেন যে লোকসভায় তিনি কারও একক নেতৃত্বে কাজ করেন না। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 09, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:54 PM IST
Sougata Roy on Kakali Ghosh Dastidar: কেন তৃণমূল ভাঙার চেষ্টা করছে কাকলি? এত বিদ্রোহ কেন? সামনে এল বিরাট কারণ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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