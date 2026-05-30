/Sound Pollution: শব্দ-ত্রাস! গগনভেদী আওয়াজ রুখতে নয়া নির্দেশিকা পরিবেশ দফতরের

Noise Pollution: শব্দ দূষণ আটকাতে লাউড স্পিকার লাগাম! পরিবেশ দফতরে নয়া নির্দেশিকা জারি। নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কী কী নির্দেশিকা রয়েছে?
পিয়ালি মিত্র: মাইকে গগনভেদী চিত্কার, মিটিং, মিছিল, গাড়ি ও মোটরবাইক দাপানো। ফলে কানের সমস্যা প্রাপ্তবয়স্কদের শুধু নয়, শিশুদের মধ্যেও বেড়ে চলেছে। জন্মগত ত্রুটি, জটিল রোগ, সংক্রমণ জনিত রোগ, শব্দদূষণ থেকে লাইফস্টাইল ডিজিজ—এর ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখে রীতিমতো উদ্বেগে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। শব্দ দূষণ আটকাতে লাউড স্পিকার লাগাম! পরিবেশ দফতরে নয়া নির্দেশিকা জারি।
কী কী নির্দেশিকা রয়েছে?
খোলা জায়গায় মাইক বা লাউডস্পিকার ব্যবহার শুধুমাত্র সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত করা যাবে।
মাইক বা লাউডস্পিকার ব্যবহারের আগে সংশ্লিষ্ট পুলিস কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি নিতে হবে।
রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত খোলা জায়গায় মাইক/লাউডস্পিকার ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে অডিটোরিয়াম, কনফারেন্স রুম, কমিউনিটি হল, ব্যাঙ্কোয়েট হলের মতো বন্ধ স্থানে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য অথবা জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
যে স্থানে মাইক/লাউডস্পিকার ব্যবহার করা হবে, সেই স্থানের সীমানায় শব্দমাত্রা সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্ধারিত সীমার চেয়ে ১০ ডেসিবেল (dB(A)) বেশি বা ৭৫ dB(A)-এর বেশি (যেটি কম হবে) হতে পারবে না।
সাইলেন্স জোন কী?
হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত, ধর্মীয় স্থান ইত্যাদির চারপাশে অন্তত ১০০ মিটার এলাকা সাইলেন্স জোন হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়াও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অন্য কোনও এলাকাকেও সাইলেন্স জোন ঘোষণা করতে পারে।
প্রশাসনের দায়িত্ব
কলকাতা পুলিস কমিশনারেট, জেলা পুলিস সুপার এবং বিভিন্ন পুলিস কমিশনারেট এই নির্দেশিকা কার্যকর করার জন্য দায়ী থাকবে। নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
