/ICU-তে লড়ছে ছেলে! তবু শাস্তি নয়, সংশোধনের সুযোগ দিতে চান সাউথ পয়েন্টের আক্রান্ত ছাত্রের বাবা

পিয়ালি মিত্র: গুরুতর জখম ছেলে। সবে গত রাতে জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। এখনও হাসপাতালে শয্যাশায়ী। সুস্থ হয়ে ওঠার লড়াই চলছে। কিন্তু তাঁর ছেলেকে জখম করেছে বলেই অভিযুক্ত পড়ুয়ার শাস্তি চাইলেন না সাউথ পয়েন্টের জখম ছাত্রের বাব। তাঁর স্পষ্ট কথা, "শাস্তি নয়, সংশোধন চাই। শাস্তি কোনও সমাধান নয়। ছেলেটা যাতে সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে আসে, যাতে আর এরকম ঘটনা না ঘটায়, সেটা চাই।"
বাবা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। দুই ছেলের মধ্যে বড় ছেলে-ই আহত পড়ুয়া। গতকাল যে সহপাঠীর হাতে আক্রান্ত হয়েছে। বই কাড়াকাড়িকে কেন্দ্র করে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গিয়েছে খাস কলকাতার নামী স্কুল সাউথ পয়েন্টে। স্কুলে ছুরিকাহত রক্তাক্ত সন্তান বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। তা সত্ত্বেও অভিযুক্ত ছাত্রের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নিতে চান না। বরং একটা সুযোগ দিতে চান যাতে সে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে। এমনটাই বার্তা সাউথ পয়েন্টকান্ডে আক্রান্ত ছাত্রের বাবার। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বাবার এই সামাজিক আবেদন আজকের দিনে সত্যিই বিরল।
প্রসঙ্গত, সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ঘটনায় গড়িয়াহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত ছাত্রের মা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে হামলাকারী ছাত্রের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা রুজু করেছে পুলিস। জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে এই ঘটনার রিপোর্ট পেশ করা হবে। জানা গিয়েছে, ভরা ক্লাসরুমে শিক্ষিকার সামনেই ওই ছাত্রের উপর হামলা করে অভিযুক্ত ছাত্র। আগের দিন আহত ছাত্রের বই ছিঁড়ে দিয়েছিল ওই ছাত্র। সেই বিষয়ে ক্লাস টিচারের কাছে অভিযোগ করেছিল আহত ছাত্র। সেই নিয়েই ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে দুই ছাত্রের সঙ্গে কথা বলছিলেন শিক্ষিকা। হামলাকারী ছাত্রকে পিছনের বেঞ্চে গিয়ে বসতে বলেন শিক্ষিকা। এরপরই পকেট থেকে ছুরি বের করে আচমকা পিছন দিক থেকে আঘাত করে ওই ছাত্র।
এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ওই ছাত্র। তার গলায় গভীর ক্ষত হয়। হাতের বিভিন্ন আঙুলও জখম হয়। রাতেই জখম ছাত্রের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। সফল অস্ত্রোপচারের পর আপাতত সে স্থিতিশীল। ওদিকে স্কুলের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত পড়ুয়াকে আপাতত বাড়িতে রাখতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, সে অটিজমে আক্রান্ত হওয়ায় একজন পেশাদার সাইকোলজিস্টের মাধ্যমে তার কাউন্সিলিং করানোর বিষয়েও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।