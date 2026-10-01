Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /ICU-তে লড়ছে ছেলে! তবু শাস্তি নয়, সংশোধনের সুযোগ দিতে চান সাউথ পয়েন্টের আক্রান্ত ছাত্রের বাবা

ICU-তে লড়ছে ছেলে! তবু শাস্তি নয়, সংশোধনের সুযোগ দিতে চান সাউথ পয়েন্টের আক্রান্ত ছাত্রের বাবা

South Point School Stabbing Incident: "শাস্তি নয়, সংশোধন চাই। শাস্তি কোনও সমাধান নয়। ছেলেটা যাতে সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে আসে, যাতে আর এরকম ঘটনা না ঘটায়, সেটা চাই।"  বাবার এই সামাজিক আবেদন আজকের দিনে সত্যিই বিরল।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 01, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 02:27 PM IST
ICU-তে লড়ছে ছেলে! তবু শাস্তি নয়, সংশোধনের সুযোগ দিতে চান সাউথ পয়েন্টের আক্রান্ত ছাত্রের বাবা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ইনস্টাগ্রামের রিল দেখেই ঘরে ছাপাখানা! সবজি বিক্রির আড়ালে জাল নোট তৈরি, গ্রেফতার যুব
2
3
4
5