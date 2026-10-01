/ভরা ক্লাসরুমে শিক্ষিকার সামনেই হামলা! সাউথ পয়েন্টের আক্রান্ত ছাত্রের মায়ের অভিযোগ দায়ের

পিয়ালি মিত্র: সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ঘটনায় অভিযোগ দায়ের আক্রান্ত ছাত্রের মায়ের। গড়িয়াহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত ছাত্রের মা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে হামলাকারী ছাত্রের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা রুজু করেছে পুলিস। জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে এই ঘটনার রিপোর্ট পেশ করা হবে।
পুলিস সূত্রে খবর, ভরা ক্লাসরুমে শিক্ষিকার সামনেই ওই ছাত্রের উপর হামলা করে ওই ছাত্র। আগের দিন আহত ছাত্রের বই ছিঁড়ে দিয়েছিল ওই ছাত্র। সেই বিষয়ে ক্লাস টিচারের কাছে অভিযোগ করেছিল আহত ছাত্র। সেই নিয়েই ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে দুই ছাত্রের সঙ্গে কথা বলছিলেন শিক্ষিকা। হামলাকারী ছাত্রকে পিছনের বেঞ্চে গিয়ে বসতে বলেন শিক্ষিকা। এরপরই পকেট থেকে ছুরি বের করে আচমকা পিছন দিক থেকে আঘাত করে ওই ছাত্র।
এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ওই ছাত্র। তার গলায় গভীর ক্ষত হয়। হাতের বিভিন্ন আঙুলও জখম হয়। রাতেই জখম ছাত্রের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। সফল অস্ত্রোপচারের পর আপাতত সে স্থিতিশীল। ইতিমধ্যেই আহত ছাত্রের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে কথা বলেছেন শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। এই ঘটনায় সাইথ পয়েন্ট স্কুলের তরফেও একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। স্কুলের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে স্কুলে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় জখম পড়ুয়া হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসা পেয়েছে। সে এখন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তার বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। ওই পড়ুয়ার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অবিরত খোঁজখবর রাখছে স্কুল।"
পাশাপাশি, স্কুলের তরফে আরও জানানো হয়েছে যে, এই ঘটনার কারণে স্কুল কোনওরকম বন্ধ নয়। আজ, ১ অক্টোবর, স্কুলের স্বাভাবিক কাজকর্ম যথারীতি চলছে। পাশাপাশি, অটিজমে আক্রান্ত যে পড়ুয়া এই ঘটনার জন্য দায়ি, তাকে আপাতত বাড়িতে রাখার জন্য তার বাবাকে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, একজন পেশাদার সাইকোলজিস্টের মাধ্যমে তার কাউন্সিলিং করানোর বিষয়েও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
এখন এই ঘটনায় পুলিস কী আইনি বা প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ তার জন্য অপেক্ষা করছে। আগামী সপ্তাহে সামগ্রিক পরিস্থিতি আবার পর্যালোচনা করা হবে বলেও স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, খাস কলকাতার নামী স্কুলে রক্তারক্তি কাণ্ডে বুধবার ঝড় উঠে যায়। ক্লাস নাইনের ছাত্রকে পেপার কাটার ছুরি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ ওঠে তারই এক সহপাঠীর বিরুদ্ধে।
অভিযোগ, প্যান্টের পকেটে ছুরি নিয়ে স্কুলে এসেছিল অভিযুক্ত পড়ুয়া। ঘটনাক্রমে অভিযুক্ত ছাত্র বিশেষভাবে সক্ষম এক পড়ুয়া। অটিজমে আক্রান্ত। ফলে বিষয়টি প্রথম থেকেই অত্যন্ত সংবেদনশীলতা মাত্রা পায়। এখন পুলিস জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে এই ঘটনার রিপোর্ট পেশ করলে, বোর্ড কী আইনি পদক্ষেপ নেয় বা পরামর্শ দেয়, সেদিকেই তাকিয়ে সব মহল।