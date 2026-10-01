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ভরা ক্লাসরুমে শিক্ষিকার সামনেই হামলা! সাউথ পয়েন্টের আক্রান্ত ছাত্রের মায়ের অভিযোগ দায়ের

South Point School Stabbing Incident: মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা রুজু করেছে পুলিস। হামলাকারী ছাত্রকে পিছনের বেঞ্চে গিয়ে বসতে বলেন শিক্ষিকা। এরপরই পকেট থেকে ছুরি বের করে আচমকা পিছন দিক থেকে আঘাত করে ওই ছাত্র। স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে যে, এই ঘটনার কারণে স্কুল কোনওরকম বন্ধ নয়। অটিজম আক্রান্ত অভিযুক্ত ছাত্রকে আপাতত বাড়িতে রেখে কাউন্সেলিং করাতে বলা হয়েছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 01, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 12:06 PM IST
ভরা ক্লাসরুমে শিক্ষিকার সামনেই হামলা! সাউথ পয়েন্টের আক্রান্ত ছাত্রের মায়ের অভিযোগ দায়ের
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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