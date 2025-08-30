English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Sovan-Baishakhi: 'আমার নিজেকে জয়ী মনে হয়, যখন ডাক্তার বলেন, ওঁর আর ...র দরকার নেই'! শোভনকে নিয়ে অকপট বৈশাখী

Sovan-Ratna: আলিপুর আদালতের রায়ের জেরে একদিকে শোভন যেমন বিবাহবিচ্ছিন্ন হলেন না। অন‌্যদিকে আবার রত্নাও তাঁর স্বামীর সঙ্গে একত্রবাসের সুযোগ পেলেন না। তবে শোভনের আইনত স্ত্রী হিসাবেই রত্নার নামই থাকছে। শোভনের মত, বৈশাখীর সঙ্গে যে সম্পর্কে ছিলাম, সেই সম্পর্কেই থাকব। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 30, 2025, 03:22 PM IST
Sovan-Baishakhi: 'আমার নিজেকে জয়ী মনে হয়, যখন ডাক্তার বলেন, ওঁর আর ...র দরকার নেই'! শোভনকে নিয়ে অকপট বৈশাখী
ফাইল ছবি

সন্দীপ প্রামাণিক: শোভন-রত্নার বিচ্ছেদ মামলার রায়ের পর স্বাভাবিকভাবেই চর্চার শেষ নেই।  সেই মামলার পর খুশির মেজাজে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দোপাধ্যায়। দুজনেই রায়ের পর মনে করছেন, তাদের নৈতিক জয় পেয়েছেন। তেমনই খুশি রত্না চট্টোপাধ্যায়ও। এদিন শোভন যদিও বলেন, 'এই রায় বিচিত্র রায়। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একটা ধারা রয়েছে ৪৯৮। কিন্তু পুরুষরাও যে সমাজে কতটা অত্যাচারিত, তা আমি জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি। প্রত্যেক মুহূর্তে। ২২ বছরের বৈবাহিক সম্পর্ক, আমি শখ করে ডিভোর্স মামলা করিনি।'

আরও পড়ুন, Vidyasagar Setu Closed: ফের ভোগান্তি! রবিবার প্রায় ষোলো ঘণ্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু...

তাঁর কথায়, 'আইনত বা সামাজিক স্ত্রীও নয়। সুতো দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। উনি তো শক্তিশালী। আমাকে শক্তিশালী বলা হচ্ছে কেন। আমি এমএলএ, এমপিও নই। উনি তো বিধায়ক, কাউন্সিলরও। ডেফিনেটলি বৈশাখী বড় শক্তি আমার। বৈশাখীর সঙ্গে হৃদয়ের মিল। ১২ সেপ্টেম্বর আমরা হাতে হাত দিয়ে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আজ সেটা সম্পূর্ণভাবে সিলমোহর পড়ল। বিবাহের যে আইনত বন্ধন আছে, সেটা সরু সুতোর মত, সেটা কিভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায়, সেটা দেখব।'

২০১৭ সালে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করেছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। রত্নার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আচরণ ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে তিনি আদালতে আবেদন জানান। এমনকী এও অভিযোগ করেন, রত্না নিজের সন্তানদের প্রতিও উদাসীন। কিন্তু দীর্ঘ শুনানি চলার পর আদালতে কোনও অভিযোগই প্রমাণ করতে পারেননি শোভনের আইনজীবীরা। ফলে আদালত শোভনের বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করে দেয়। 

শোভন-রত্নার পুত্র ঋষি চট্টোপাধ্যায়ও এই রায় শুনে খুশি হয়েছেন। তিনি আবার এও চান, বাবা তাঁদের কাছে ফিরে আসুন। সে পরিস্কার বলে, এখনও কিছু খারাপ হয়নি, দেরি হয়নি। বাবা ফিরে এলে আমরা সব ঠিক করে নেব। যদিও শোভনের মত ভিন্ন। শোভন জানান, ছেলে হিসেবে ওর যোগ্যতা আছে মিডিয়ার সামনে নিজের পরিচয় দেওয়ার? আমি তো ওর পরিচয় দেব না!

এই রায়ে বৈশাখীর অবশ্য মত, ৮-৯ বছর অনেক আঘাতের পর প্রস্তর হয়ে যেতে হয়। স্বামীকে না ফিরে পাওয়ার পর একজন হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। স্বামীকে ফিরে না পেয়ে কোনও দুঃখ নেই। যে সম্পর্ক প্রাণহীন, দুটো অবয়ব পড়ে আছে। আমার সঙ্গে শোভনের সম্পর্ক তলানিতে এলে, আমিই শোভনকে মুক্তি দেব। জোর করে অধিকার বোধের মানুষ আমি নই। শোভন মুক্ত পুরুষ।

শুধু শোভনের আইনি লড়াই দীর্ঘায়িত হল, সময় নষ্ট হবে। লড়াই জারি থাকবে। লড়াইয়ের মধ্যেই আমরা ভালবাসার রসদ খুঁজে নিই। শোভন আমায় বলেছে, যতদিন বাঁচব, আমি সুন্দর করে সংসার করতে চাই। আমার জয়ী মনে হয়, যখন ওঁকে ডাক্তার বলে আর ইনসুলিনের দরকার নেই। 

আরও পড়ুন, Puja Special Trains: টিকিট ওয়েটিং লিস্টে? পুজোর বেড়ানোর মুশকিল আসান রেল, NJP আর লালকুঁয়ার স্পেশ্যাল ট্রেনের বড় ঘোষণা...

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Sovon-BaishakhiSovan-Ratnasovan chatterjeeBaishakhi BanerjeeRatna Chatterjee
