/শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বড় খবর: বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কে? হাইভোল্টেজ রাজনৈতিক ড্রামায় নতুন মোড়

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচনে স্পিকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে এবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে প্রবীণ তৃণমূল নেতা-- বালিগঞ্জের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সিঙ্গেল বেঞ্চ অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশের আবেদনে সাড়া না দেওয়ায়, সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলা দায়ের করেছেন। আগামী সোমবার, ২২ জুন অর্থাৎ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দিনই এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানির সম্ভাবনা।
বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৮০টি আসন পায়। এরপর দলের পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা হিসাবে বালিগঞ্জের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন। দলনেত্রীর সেই সিলমোহর দেওয়া প্রস্তাব স্পিকার রথীন্দ্র বসুর কাছে পাঠান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
কিন্তু ঘটনা মোড় নেয় যখন এই প্রস্তাব পাঠানোর কয়েক দিন পরেই স্পিকার রথীন্দ্র বসু তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা হিসাবে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। স্পিকারের এই বিতর্কিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই আদালতের দ্বারস্থ হন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।
মঙ্গলবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের সিঙ্গেল বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত।
শুনানিতে কী হয়?
আদালতের প্রশ্ন :
বিচারপতি রাও জানতে চান, বিরোধী দলনেতা নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলের অফিসিয়াল প্রস্তাব কি স্পিকার এভাবে এড়িয়ে যেতে পারেন?
রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য সওয়ালে জানান, স্পিকারের কাজ কোনও 'রাবার স্ট্যাম্প'-এর মতো নয়। তৃণমূলের প্রথম প্রস্তাবে বিধায়কদের সই জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছিল। ৫৮ জন ‘বিদ্রোহী’ বিধায়ক স্পিকারের কাছে সই জালিয়াতির অভিযোগ জানান এবং তাঁদের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে দাবি করে বিকল্প প্রস্তাব জমা দেন। এরপর প্রাথমিক অনুসন্ধান করে হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআরও দায়ের করা হয়।
হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ:
বিচারপতি রাও পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'স্পিকার নিজের চেম্বারে বসে কী ভাবে জানতে পারলেন, কে ঠিক এবং কে ভুল? একই দল থেকে দু’টি প্রস্তাব গেলে স্পিকারের করণীয় কী? প্রথম প্রস্তাব বাতিল না করে, তিনি কি জানতেন যে আরেকটি প্রস্তাব আসবে?'
আদালত স্পষ্ট জানায়, সই জালিয়াতির সত্য-মিথ্যার গভীরে আদালত ঢুকছে না, কিন্তু প্রথম প্রস্তাব পাওয়ার পর স্পিকার কেন নীরব ছিলেন এবং তড়িঘড়ি অন্য পক্ষকে বেছে নিলেন, সেই প্রক্রিয়াই প্রশ্নের মুখে।
বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের সিঙ্গেল বেঞ্চে স্পিকারের পক্ষে সওয়াল এখনও শেষ হয়নি। আদালত সব পক্ষকে নিজেদের বক্তব্য হলফনামা (Affidavit) আকারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তবে এই মামলায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশের (Interim Stay) যে আবেদন জানানো হয়েছিল, তাতে সাড়া দেয়নি সিঙ্গেল বেঞ্চ।
ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার কারণ:
সিঙ্গেল বেঞ্চ স্থগিতাদেশ না দেওয়ায় বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।
নজর সোমবারের বাজেট অধিবেশনে
আগামী সোমবার, ২২ জুন থেকে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। ঠিক সেই দিনই ডিভিশন বেঞ্চে এই হাইপ্রোফাইল মামলার শুনানির সম্ভাবনা। রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য।
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