Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বড় খবর: বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কে? হাইভোল্টেজ রাজনৈতিক ড্রামায় নতুন মোড়

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বড় খবর: বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কে? হাইভোল্টেজ রাজনৈতিক ড্রামায় নতুন মোড়

LOP selection case: বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৮০টি আসন পায়। এরপর দলের পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা হিসাবে বালিগঞ্জের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন। দলনেত্রীর সেই সিলমোহর দেওয়া প্রস্তাব স্পিকার রথীন্দ্র বসুর কাছে পাঠান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 19, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:07 PM IST
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বড় খবর: বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কে? হাইভোল্টেজ রাজনৈতিক ড্রামায় নতুন মোড়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ধপ করে অনেকটা দাম কমল সোনা-রুপোর! ধাতুর বাজারে এমন সুসময় আগে কখনও
gold price fall27 min ago
2
RG Kar case37 min ago
3
Iran Football Team48 min ago
4
Sovondeb Chattopadhyay50 min ago
5
Balason River bridge collapses1 hr ago