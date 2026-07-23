ফের উত্তাল বিধানসভা! 'স্পিকারের মুখে বিজেপির ভাষা', বিস্ফোরক কুণাল

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'স্পিকারের মুখে বিজেপির ভাষা'!ফের উত্তাল বিধানসভা। ফেসবুকে পোস্টে কুণাল ঘোষের দাবি, 'আমাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না। চক্রান্ত করা হচ্ছে। এভাবে কন্ঠরোধ চলতে পারে না'।
ফেসবুক পোস্টে কুনাল লিখেছেন, 'আজও দেখলাম মাননীয় স্পিকারের মুখে বিজেপির ভাষা। শোভনদেব চ্যাটার্জি পয়েন্ট অব অর্ডার তুলছিলেন। স্পিকার নাকচ করে দিয়ে বললেন গতকালের ঘটনা কলঙ্কের। বললেন, আমি নাকি ধাক্কাধাক্কি করেছি। আমি প্রতিবাদ করে বললাম এটা বাজে কথা। একটা ফুটেজ দেখান। ভুল অভিযোগ আমি কেন মানব'?
ঘটনার সূত্রপাত গতকাল বুধবার। বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয় বেলেঘাটার বিধায়ক কুণালকে। মার্শালদের দিয়ে রীতিমতো চ্যাংদোলা করে অধিবেশন থেকে বের করে দেওয়া হয় তাঁকে। এরপর আজ, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় সভায় সেই ঘটনার বিষয়ে কথা বলতে যান তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তখন তাঁকে থামিয়ে দেন স্পিকার রথীন্দ্র বসু। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, গতকাল ঘটনা নিয়ে বিধানসভা কোনও আলোচনা হবে না। এরপর নিজের চেয়ার ছেড়ে সোজা স্পিকারের টেবিলে চলে যান কুণাল। প্রতিবাদ করেন শোভনদেবও। তুমুল হইহট্টগোল শুরু হয় বিধানসভায়।
ঠিক কী ঘটল বিধানসভায়?
বিধানসভা বক্তৃতা দিতে ওঠার পর শোভনদেবের কাছে স্পিকার জানতে চান, 'আপনি কী বিষয়ে বলবেন আর কতক্ষণ বলবেন'? জবাবে গতকাল ঘটনার কথা বলতে শুরু করেন বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক। তাঁকে থামিয়ে দেন স্পিকার। বলেন, 'গতকালের বিষয়ে কোনওরকম আলোচনা হবে না। যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। বিধানসভার ইতিহাসে এরকম ঘটনা খুব কম ঘটেছে। কলঙ্কজনক অধ্যায়। এটা নিয়ে আর কোনও কথা হবে না'।
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