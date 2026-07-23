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ফের উত্তাল বিধানসভা! 'স্পিকারের মুখে বিজেপির ভাষা', বিস্ফোরক কুণাল

Kunal Ghosh:  'ভুল অভিযোগ আমি কেন মানব? আমাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না। চক্রান্ত করা হচ্ছে। এভাবে কন্ঠরোধ চলতে পারে না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 23, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:07 PM IST
ফের উত্তাল বিধানসভা! 'স্পিকারের মুখে বিজেপির ভাষা', বিস্ফোরক কুণাল
Image Credit: স্পিকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কুণাল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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