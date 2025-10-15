alipujo 2025: কালীপুজোয় বিশেষ ব্যবস্থা, শিয়ালদহ শাখায় সব ট্রেনই...বড় পদক্ষেপ রেলের..

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kalipujo 2025: ২০ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত শিয়ালদহ থেকে  কোনও গ্যালোপিং লোকাল থাকছে না।  সব ট্রেন সব স্টেশনে থামবে। বিশেষ নজর দমদম, বারাসাত, নৈহাটি, বিধাননগর রোড স্টেশনে। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 15, 2025, 11:32 PM IST
অয়ন ঘোষাল: পুজো শেষ। এবার সামনে কালীপুজো। ফের ভিড় বাড়ছে শিয়ালদহ স্টেশনে। বিভিন্ন শাখার ব্যস্ততম স্টেশনগুলি ভিড় সামলাতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ করল পূর্ব রেল।  যেমন, কালীপুজোয় ছুটির দিনেও কাজের দিনের মতো সমস্ত লোকাল ট্রেন চলবে।  ২০ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত  কোনও গ্যালোপিং লোকাল থাকছে না। সব ট্রেন সব স্টেশনে থামবে। বিশেষ নজর দমদম, বারাসাত, নৈহাটি, বিধাননগর রোড স্টেশনে। 

কালীপুজোয় শিয়ালদহে বিশেষ ব্যবস্থা
---
দমদম এবং বিধাননগর স্টেশনে সমস্ত গুরুত্বপুর্ণ আপ লোকাল উৎসবের সময় প্ল্যাটফর্ম ১ দিয়েই যাতায়াত ছাড়বে। এরমধ্যে রয়েছে নৈহাটি রানাঘাট কৃষ্ণনগর গেদে বহরমপুর কোর্ট এবং লালগোলা। 

মাঝের হাট এবং বালিগঞ্জ হয়ে যাতায়াতকারী দক্ষিণ শাখার সমস্ত গুরুত্বপুর্ণ আপ লোকাল শুধুমাত্র ২ নম্বর প্যাটফর্ম দিয়েই যাতায়াত করবে। 

বারাসাত- বনগাঁ- হাসনাবাদ ডানকুনি আপ লোকাল শুধুমাত্র দমদম এবং বিধাননগর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ২ দিয়েই যাতায়াত করবে।  দূরপাল্লার সমস্ত মেইল এক্সপ্রেস এবং প্যাসেঞ্জার ট্রেন এই দুটি স্টেশনে শুধুমাত্র প্ল্যাটফর্ম ২ দিয়ে যাতায়াত করবে। 

শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরকে সম্পূর্ণ হকার মুক্ত রাখা হবে। 

২০ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশনের প্রতিটি টিকিট কাউন্টার  সারাদিন চালু থাকবে। 

রেল তরফে জানানো হয়েছে, কোনও কারণে কোনও ট্রেনের ঘোষিত প্ল্যাটফর্ম বদল করতে হয়, সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় রেখে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। নয়া নিয়মে ট্রেন সামান্য দেরিতে চলতে পারে। দমদম, বিধাননগর স্টেশন থেকে কিছু ট্রেন এই সময়কালের মধ্যে যাবে না অথবা সেখানে ট্রেন দাঁড়াবে না। কোন কোন ট্রেন বাতিল হবে সেটা আগাম ঘোষণা করে দেওয়া হবে।

