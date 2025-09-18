kolkata Metro: মহালয়ায় দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত বাড়তি মেট্রো! সকাল থেকেই...

kolkata Metro: মহালয়ায় দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত বাড়তি মেট্রো! সকাল থেকেই...
kolkata Metro: ১৩০ নয়. আগামী রবিবার মহালয়া উপলক্ষে দিনভর চলবে ১৮২ মেট্রো। শুধু তাই নয়, সপ্তাহের অন্যন্য কাজের দিনের মতোই সকাল থেকেই মিলবে পরিষেবা। দিনের শেষ মেট্রোর সময় অবশ্য অপরিবর্তিতই থাকছে।
অয়ন ঘোষাল: মহালয়ায় স্পেশাল সার্ভিস। রবিবার ব্লু লাইন অর্থাত্ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত চলবে বাড়তি মেট্রো। শুধু তাই নয়, সপ্তাহের অন্যন্য কাজের দিনের মতোই সকাল থেকেই মিলবে পরিষেবা। দিনের শেষ মেট্রোর সময় অবশ্য অপরিবর্তিতই থাকছে।
পুজো শুরু হল বলে। আগামী রবিবার ২১ সেপ্টেম্বর মহালয়া। এখন রবিবার দিনভর ১৩০ মেট্রো চলে। দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম। মহালয়া উপলক্ষ্যে আগামী রবিবার দিনভর মেট্রো চলবে ১৮২টি। বস্তুত, অন্যন্য কাজের দিনের মতো সকাল ৬.৫০ ও ৬.৫৫ থেকেই চালু হয়ে যাবে পরিষেবা।
মেট্রো তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নোয়াপাড়া সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে, দক্ষিণেশ্বর থেকে ৬টা ৫৫ মিনিটে আর দমদম থেকেও সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটেই প্রথম মেট্রো পাও যাবে। ফিরতি পথে মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ) এবং শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন থেকে প্রথম মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে যথাক্রমে সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিটে এবং সকাল ০৬টা ৫৮ মিনিটে। । অন্যান্য রবিবার প্রান্তিক স্টেশনগুলি থেকে সকাল ৯.৫০-এর আগে মেট্রো পাওয়া যায় না।
একে মহালয়া, তারপর আবার পুজোর আগে শেষ রবিবার। ফলে মেট্রোয় যাত্রীদের চাপ থাকবে। ভিড় এড়াতে ডিজিটাল টিকিটিং ব্যবস্থা ব্যবহার করার অনুরোধ করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। যেমন, স্মার্ট কার্ড এবং মোবাইল কিউআর টিকিট।
