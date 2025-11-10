SpiceJet Flight Emergency Landing: মাঝ আকাশে তীব্র আতঙ্ক, বিকল ইঞ্জিন! ১৭০-এর বেশি যাত্রী নিয়ে স্পাইসজেট...

SpiceJet Flight Emergency Landing: মাঝ আকাশে তীব্র আতঙ্ক, বিকল ইঞ্জিন! ১৭০-এর বেশি যাত্রী নিয়ে স্পাইসজেট...
SpiceJet Flight Emergency Landing in Kolkata: অবতরণের আগে বিমানের ইঞ্জিনে সমস্যা। বিপদ বুঝে কলকাতা বিমানবন্দরে স্পাইসজেটের ইর্মাজেন্সি ল্যান্ডিং।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বিমান বিপত্তি। রবিবার রাতে ইর্মাজেন্সি ল্যান্ডিং স্পাইস জেট বিমানের। জানা গিয়েছে, মাঝ আকাশে ইঞ্জিনে প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা যায়। সেই কারণে তড়িঘড়ি অবতরণ করানো হয় বিমানটিকে।
ফ্লাইট SG670-তে ১৭০-এর বেশি যাত্রী ছিলেন এবং রাত প্রায় ১১:৩৮ মিনিটে কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে। পাইলট পূর্ণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে সব যাত্রী ও ক্রু নিরাপদ আছেন এবং অবতরণের পর জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে।
আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: ক্রমশ নামছে পারদ! তবে কনকনে ঠান্ডার জন্য এখনও অপেক্ষা... কী বলছে হাওয়া অফিস?
বিমানটি মুম্বই থেকে কলকাতা আসছিল। আরও জানা গিয়েছে, ল্যান্ডিংয়ের ঠিক আগে পাইলট ইঞ্জিনের অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে (ATC) জানান। বিমানবন্দরে জরুরি সেবা প্রস্তুত রাখা হয় এবং বিমান নিরাপদে অবতরণ পর্যন্ত প্রস্তুত থাকেন।
তবে স্পাইসজেট এখনও পর্যন্ত কোনও বিবৃতি প্রকাশ করেনি। ইঞ্জিনের সমস্যা কেন হয়েছে তাও জানায়নি, তবে তদন্ত চলছে। কলকাতা বিমানবন্দর সূত্র জানিয়েছে, 'ফ্লাইট নিরাপদে অবতরণ করেছে এবং রাত ১১:৩৮ মিনিটে পূর্ণ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে।'
আরও পড়ুন:Mother-Son Death: সেরিব্রাল কেড়েছে ২১-এর তরতাজা ছেলেকে! সন্তান শোকে দোতলা থেকে ঝাঁপ হতভাগ্য মায়ের...
এর আগে ৭ নভেম্বর, দিল্লির বিমানবন্দরে ATC-এর সমস্যার কারণে অনেক ফ্লাইট দেরি হয়েছিল। স্পাইসজেট জানিয়েছিল, যাত্রীরা তাদের ওয়েবসাইটে ফ্লাইটের অবস্থা যাচাই করবেন। স্পাইসজেট-এর আগে ও মাঝ আকাশে সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ১২ সেপ্টেম্বর, ক্যান্ডলা থেকে মুম্বই যাওয়া একটি Q400 বিমান চাকা সমস্যার কারণে জরুরি অবতরণ করেছিল। সেই সময়ও পাইলট SOP অনুযায়ী জরুরি অবতরণ করেছিলেন এবং সব যাত্রী নিরাপদে নেমেছিলেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)