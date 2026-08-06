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নিত্যযাত্রীদের জন্য বেহালা থেকে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় বাসের প্রয়োজন, পরিবহণ মন্ত্রীর হাতে তালিকা তুলে দিলেন ইন্দ্রনীল খাঁ

Behala: পরিবহন মন্ত্রীকে ক্রীড়ামন্ত্রী যে তালিকা তুলে দিয়েছেন সেখানে তিনি লিখেছেন, বেহালা পশ্চিমের বিভিন্ন এলাকায় বাসের যোগাযোগের জন্য় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 06, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:40 AM IST
নিত্যযাত্রীদের জন্য বেহালা থেকে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় বাসের প্রয়োজন, পরিবহণ মন্ত্রীর হাতে তালিকা তুলে দিলেন ইন্দ্রনীল খাঁ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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