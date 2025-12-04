SSC BIG UPDATE: ৪০০-র বেশি চাকরিপ্রার্থীর নাম এখনই বাদ... SSC নয়া নিয়োগ নিয়ে বড় আপডেট...কমিশন জানাল এবার...

SSC BIG UPDATE: ৪০০-র বেশি চাকরিপ্রার্থীর নাম এখনই বাদ... SSC নয়া নিয়োগ নিয়ে বড় আপডেট...কমিশন জানাল এবার...
SSC new recruitment verification list: কী কারণে ৪০০-র বেশি চাকরিপ্রার্থীর নাম বাদ? স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে, প্রধানত ৩টি কারণে নাম বাদ গিয়েছে।
শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: এসএসসি ২০২৫-এর নয়া নিয়োগ (SSC 2025 Recruitment) প্রক্রিয়ায় বড় আপডেট! পিছোচ্ছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের (School Service Commission) নবম-দশমে নিয়োগের ভেরিফিকেশন লিস্ট (verification list for class nine and ten) প্রকাশের দিন। এই সপ্তাহে নবম-দশমে নিয়োগের ভেরিফিকেশন লিস্ট প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। নবম-দশমের ভেরিফিকেশন লিস্ট প্রকাশিত হবে আগামী সপ্তাহের শুরুতে স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে।
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ভেরিফিকেশন শেষ হওয়ার পরেই নবম-দশমের ভেরিফিকেশন লিস্ট (verification list for class nine and ten) প্রকাশিত হবে। আজ একাদশ ও দ্বাদশের ভেরিফিকেশনের কাজ শেষ হচ্ছে। কমিশন (School Service Commission) সূত্রে খবর, একাদশ ও দ্বাদশের ভেরিফিকেশনে ইতিমধ্যেই ৪০০-র বেশি চাকরিপ্রার্থীর নাম বাদ গিয়েছে। এক্ষেত্রে অনেকেই ভুল ভাবে অভিজ্ঞতার ১০ নম্বরের জন্য অ্য়াপ্লিকেশন দিয়েছিলেন। ভেরিফিকেশনে তাঁদের নাম বাদ গিয়েছে। আবার অনেকে আসেননি। অনেকের সার্টিফিকেটে সমস্যা থাকার জন্যও নাম বাদ গিয়েছে।
প্রসঙ্গত নবম ও দশমের লিখিত পরীক্ষার (SSC 2025 Recruitment) ফল (SSC Merit List) প্রকাশিত হওয়ার পরই শূন্যপদের ভিত্তিতে এই ভেরিফিকেশন লিস্ট তৈরি করা হচ্ছে। প্রতি একটি শূন্যপদের জন্য ১.৬ এই পদ্ধতিতে ভেরিফিকেশন লিস্ট তৈরি করা হচ্ছে। যদিও এসএসসি-র নয়া নিয়োগ নিয়েও বিতর্ক ছড়িয়েছে। অতিরিক্ত ১০ নম্বর মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। পাশাপাশি, নয়া নিয়োগ পরীক্ষার মেধাতালিকাতেও অযোগ্য প্রার্থীদের নাম থাকার অভিযোগ। যে প্রসঙ্গে গত বৃহস্পতিবার (Kolkata High Court) হাইকোর্টে SSC মামলার শুনানিতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা (Justice Amrita Sinha)।
বিচারপতি অমৃতা সিনহা এসএসসি ২০২৫ নিয়োগ পরীক্ষায় (SSC 2025 recruitment) অংশগ্রহণকারী চাকরিপ্রার্থীদের OMR শিট কমিশনের ওয়েবসাইটে পাবলিশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আরও অভিযোগ,২০১৬-র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অনেকে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এক্ষেত্রেও কারা প্যানেলের মেয়াদের শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও নিয়োগ পেয়েছেন? তাঁদের নামের তালিকাও তলব করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে সেই তালিকা কমিশনকে আদালতে পেশ করতে হবে।
