Zee News Bengali
SSC Big Update: SSC পরীক্ষা ও নিয়োগের ভবিষ্যৎ কী? বড় কথা বলে দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা, বড় নির্দেশ...

Justice Amrita Sinha gives big order on SSC recruitment: স্কুল সার্ভিস কমিশনকে উদ্দেশ করে বিচারপতি অমৃতা জানতে চান,  "আপনারা আপলোড করেননি কেন?" সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পর এদিন একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যও করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 27, 2025, 03:07 PM IST
ফাইল ফোটো

অর্ণবাংশু নিয়োগী শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: SSC মামলায় (SSC Case) বড় নির্দেশ হাইকোর্টের। সদ্য এসএসসি নিয়োগে (SSC recruitment) অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের OMR শিট পাবলিশ করার নির্দেশ হাইকোর্টের (Kolkata High Court)ওয়েবসাইটে পাবলিশ করতে নির্দেশ। পূর্বে প্যানেলের মেয়াদের শেষে নিয়োগ পাওয়াদের নাম OMR শিটও আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা (Justice Amrita Sinha)

প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কাদের নিয়োগ করা হয়েছিল? তাও জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট। সেই তালিকাও তলব করেছে আদালত। স্কুল সার্ভিস কমিশনকে উদ্দেশ করে বিচারপতি অমৃতা সিনহা (Justice Amrita Sinha) সাফ জানতে চান, কেন OMR শিট আপলোড হয়নি? বলেন, "আপনারা আপলোড করেননি কেন? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিয়োগ হচ্ছে। প্রথম দিন থেকে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করা উচিত। নাহলে পরে আবার অনিয়মের অভিযোগ উঠবে।"

উল্লেখ্য, গতকালের সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পর এদিন একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা (Justice Amrita Sinha)"পরীক্ষার কি হবে কেউ জানে না, আর আপনি নথি যাচাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন?" এক আইনজীবীকে উদ্দেশ করে মন্তব্য করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহাএসএসসি সংক্রান্ত একটি মামলা আগামীকাল শুনানির জন্য বিচারপতি অমৃতা সিনহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এক আইনজীবীআইনজীবী বারবার বলতে থাকেন যে আগামী ১৮ নভেম্বর থেকে নথি যাচাই শুরু হবে। ফলে আগামীকালই যেন এসএসসি সংক্রান্ত অন্য মামলাগুলির সঙ্গে একত্রে শুনানি করা হয়। এরপরই এই মন্তব্য করেন বিচারপতি সিনহা

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য় বসু বলেন

ওদিকে এসএসসি নিয়োগ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Bratya Basu) এদিন বলেন, "যোগ্যদের নাম যাতে বাদ না যায়, তা নিয়ে আমার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথা হয়েছে পুরো প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা দেখব বিষয়টা। গতকালের সুপ্রিম কোর্টের যে বিষয়টা আপনারা বলছেন সেটা কোর্টের অবজারভেশনে থাকতে পারে। কিন্তু রায় এর কোন প্রতিফলন নেই। কমিশন যথেষ্ট স্বচ্ছতার সঙ্গে এবারের পরীক্ষা নিয়েছে ভারতবর্ষের কোথাও এভাবে কার্বন কপি দেওয়া হয় না।"

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
SSCSSC recruitmentKolkata high court
