SSC Big Update: এসএসসি ২০১৬ চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বিশাল বড় নির্দেশ হাইকোর্টের! বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্পষ্ট জানালেন...
Kolkata High Court order for SSC 2016 candiadtes: এই চাকরিপ্রার্থীরা ফর্ম পূরণ করেছিলেন, লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। নথি যাচাইও হয়েছিল। কিন্তু তারপর তাদের জানানো হয় যে তাদের বয়স পেরিয়ে যাওয়ার কারণে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে না।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: এসএসসি মামলায় বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। ২০১৬-র এসএসসিতে অংশগ্রহণকারী ওয়েটলিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদেরও ইন্টারভিউ নেওয়ার নির্দেশ। বয়স পেরিয়ে যাওয়ার কারণে যাদের ইন্টারভিউতে ডাকা হয়নি, তাদের ইন্টারভিউতে নেওয়ার জন্য এসএসসিকে নির্দেশ।
প্রসঙ্গত, এই চাকরিপ্রার্থীরা ফর্ম পূরণ করেছিলেন, পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন এবং নথি যাচাইও হয়েছিল। কিন্তু তারপর তাদের জানানো হয় যে তাদের বয়স পেরিয়ে যাওয়ার কারণে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে না। আদালতে এমনটাই দাবি করেন মামলাকারীদের আইনজীবীর। মামলাকারীদের আইনজীবী আরও দাবি করেন যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী "যোগ্যরা " বয়সজনিত ছাড় পাবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটাও দেওয়া হচ্ছে না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই হাইকোর্টে দায়ের হয় মামলা।
সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, ২০১৬-র এসএসসিতে অংশগ্রহণকারী ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদেরও ইন্টারভিউ নিতে হবে। বয়স পেরিয়ে যাওয়ার কারণে যাদের ইন্টারভিউতে ডাকা হয়নি, তাদেরও ইন্টারভিউ নিতে হবে। শুধুমাত্র মামলাকারী চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।
একইসঙ্গে বিচারপতি অমৃতা সিনহা আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, ইন্টারভিউয়ের পর সেই ইন্টারভিউয়ের নম্বর মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দিতে হবে এসএসসি-কে। পাশাপাশি ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া ভিডিওগ্রাফি করার বিষয়েও নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবে কমিশন।
উল্লেখ্য, আজই এসএসসি ২০২৫-এর নবম-দশম শিক্ষক নিয়োগে তথ্য যাচাইয়ের তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। আদালতের কড়া নির্দেশে কমিশনের বড় পদক্ষেপ। প্রায় ২৩ হাজার শূন্যপদ। তবে নবম-দশমের তথ্য যাচাইয়ের তালিকা বেরোলেও, এখনই যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হবে না। আগে একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউ শেষ হবে। তারপরই নবম-দশমের তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। প্রতি শূন্যপদের জন্য ১:৬ অনুপাতে হবে যাচাই।
প্রসঙ্গত, গত ১৪ সেপ্টেম্বর নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়। সেই লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় গত ২৪ নভেম্বর। অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই একাদশ ও দ্বাদশের তথ্য যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, ভুলভাবে অভিজ্ঞতার ১০ নম্বরের জন্য আবেদন করা, অনুপস্থিত থাকা বা সার্টিফিকেটে সমস্যার কারণে ৪০০-র বেশি চাকরিপ্রার্থীর নাম ভেরিফিকেশনে বাদ গিয়েছে।
